Все покупки рубля против доллара рекомендуем сопровождать очень короткими "стопами" - Алор Брокер

Рубль в паре с долларом остался чуть выше уровня 64. Учитывая силу доллара, завершение налогового периода и очень вероятное увеличение закупок валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, пара доллар-рубль скорее пробьет отметку 64,5 и отправится выше 65, нежели вновь будет пытаться спуститься в район сильной поддержки 62,8, говорится в комментарии Алор Брокер.

Против рубля в конце года традиционно будет играть и увеличивающийся отток капитала из-за необходимости осуществления выплат по внешним долгам крупных российских компаний. "В связи с этим все покупки рубля против доллара рекомендуем сопровождать очень короткими "стопами", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.