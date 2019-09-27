Без очевидного прогресса по торговле Brent протестирует уровень $60 в ближайшее время - ИФК "Солид"

Цены на нефть марки Brent удерживают уровень $62 за баррель, однако оснований для роста сейчас почти нет. Саудовская Аравия сообщила о полном восстановлении добычи нефти. Какое-то время после восстановления завышенные цены на нефть могут сохраняться, но эта тенденция будет неустойчивой. Без очевидного прогресса по торговле Brent протестирует уровень 60 в ближайшее время, предполагает аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук.