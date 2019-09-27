В паре доллар/рубль в краткосрочной перспективе ориентируемся на диапазон 64-64,5 - Промсвязьбанк

Сильных внутренних драйверов в динамике рубля не видно, соответственно, внешние условия, вероятно, продолжат играть определяющую роль, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Последние две торговые сессии пара доллар/рубль пребывает в диапазоне 64-64,5. Индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) демонстрирует локальное снижение, опустившись ниже отметки в 1610 пунктов, китайский юань локально слабеет - пара доллар/юань подбирается к отметке 7,14. В целом сантимент для валют EM за неделю незначительно ухудшился, но не настолько сильно, чтобы было видно масштабное отражение этой тенденции в рубле.

Что касается фундаментальных оценок, то при консолидации цен на нефть в середине диапазона 60-65 долл./барр. и текущем уровне макропоказателей справедливый курс рубля находится вблизи отметки 65. Сильных внутренних драйверов в динамике рубля мы не видим, соответственно, внешние условия, вероятно, продолжат играть определяющую роль. В паре доллар/рубль в краткосрочной перспективе ориентируемся на диапазон 64-64,5, ожидая постепенного смещения к верхней границе диапазона", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.