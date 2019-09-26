Рубль вечером снижается к доллару и евро на уменьшении интереса к риску и дешевеющей нефти

Москва. 26 сентября. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса инвесторов к рисковым активам и негативной динамики цен на нефть.

Курс доллара США составил 64,24 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 9,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,27 руб./EUR1, подорожав на 4 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 7,16 копейки - до 66,95 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах, инвесторы оценивают заявления официальных лиц о торговых отношениях США с Китаем и следят за процедурой импичмента президента США Дональда Трампа.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено раньше, чем думают многие. Он отметил, что видит "хорошие шансы" на достижение соглашения с КНР, добавив, что Пекин уже начал наращивать закупку в Штатах таких продуктов, как говядина и свинина.

Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн сообщил о заключении китайскими компаниями крупных сделок на закупку американских соя-бобов и свинины. Такие заявления повышают оптимизм инвесторов в преддверии очередного раунда торговых переговоров, которые пройдут в Вашингтоне в начале октября.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила в среду о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу. Расследование будут вести шесть комитетов нижней палаты Конгресса, чтобы определить статью, по которой может вестись процедура импичмента, и вынести этот вопрос на голосование в Палате представителей. Поводом для этого послужило сообщение сотрудника разведки, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

В еще одном документе информатора, распространенном в четверг комитетом по разведке Палаты представителей, говорится, что Трамп пытался использовать свои полномочия, чтобы склонить к вмешательству в выборы 2020 года иностранное государство. "В процессе исполнения моих официальных обязанностей я получил информацию от многочисленных официальных лиц в администрации о том, что президент Соединенных Штатов использовал свои полномочия, чтобы склонить к вмешательству в выборы 2020 года иностранное государство", - отмечается в документе.

По словам информатора, Трамп при помощи своего адвоката Рудольфа Джулиани и, возможно, при участии генпрокурора США Уильяма Барра пытался оказать давление, чтобы инициировать расследование в отношении одного из своих политических конкурентов - Джо Байдена.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" ведущий аналитик по международным рынкам компании "Открытие брокер", chartered financial analyst (CFA) Алексей Корнилов, во второй половине дня началось небольшое снижение рубля к доллару и евро. "Одной из причин стало появление дополнительных деталей о сути предъявляемых претензий к Трампу в рамках запущенного демократами расследования. Пока не все известно, но тем не менее рынки отреагировали именно таким образом. Риски возросли, поэтом снижаются и акции, и другие рисковые активы, в том числе, российский рубль. Кроме того, в течение дня понижаются котировки нефти, что также оказывает определенное давление на динамику рублевых пар", - отметил Корнилов.

Нефть эталонных марок перешла к небольшому росту в ходе торгов в четверг после резкого снижения накануне, вызванного ростом запасов нефти в США. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК понизились в цене на 0,5% - до $61,12 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,99% - до $55,93 за баррель.

В среду обе марки подешевели более чем на 1% на новости о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,41 млн баррелей вместо ожидавшегося экспертами сокращения на 190 тыс. баррелей. Нефтедобыча в Штатах выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,5 млн баррелей в сутки.

Также давление на нефтяной рынок оказывают сообщения СМИ о том, что Саудовская Аравия опережающими темпами восстанавливает объекты нефтяной инфраструктуры после атак беспилотников. По данным источников, саудовская нефтекомпания уже располагает мощностями для производства нефти в объеме 11,3 млн баррелей в сутки и рассчитывает восстановить мощности по добыче до нормального уровня - 12 млн баррелей в сутки - к ноябрю.

"Основная группа валют развивающихся стран по итогам вчерашнего дня вновь продемонстрировала смешанную динамику, соответственно, внешние условия пока по-прежнему не дают четкого направленного сигнала. При консолидации цен на нефть в середине диапазона $60-65 за баррель Brent и текущем уровне макропоказателей справедливый курс рубля, согласно нашей модели, находится вблизи отметки в 65 руб./$1, соответственно, на текущих уровнях курс российской валюты совсем немного переоценен. Сильных внутренних драйверов в динамике рубля мы по-прежнему не видим, а после прохождения пика налоговых выплат (вчера российские компании выплачивали НДС, НДПИ, акцизы) влияние внутренних факторов становится еще менее значительным", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 сентября на 10,15 копейки, до 64,2888 руб./$1, и уменьшил курс евро на 20,34 копейки, до 70,3834 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в четверг на 0,67 копейки по отношению к среде и составил 64,2645 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 1,5 копейки и составил 64,2763 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 795,502 млн, из которых $603,439 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 192,063 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 34,18 копейки по отношению к среде, до 70,3048 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 32,65 копейки и составил 70,3048 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR761,622 млн, из которых EUR253,457 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR508,165 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слегка понизились в четверг. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая не изменилась по сравнению со средой и осталась на отметке 7,13% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,0% и 7,07% годовых соответственно. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились также на 1 б.п. - до 7,21% и 7,28% годовых соответственно.

"Снижение ставок МБК связано с падением спроса на рублевую ликвидность после прохождения пика налоговых платежей. Кроме того, стоит говорить о дальнейшем замедлении инфляции, которая фактически достигла целевого уровня ЦБ РФ. В Минэкономразвития ожидают, что она замедлится до 3,6% к концу года. Иными словами, замедление происходит более быстрыми темпами, чем ожидалось. Соответственно, у ЦБ РФ вновь появляются основания для смягчения денежной политики и, возможно, для пересмотра уровней нейтральной политики", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.