Евробонды РФ в четверг демонстрируют смешанную динамику на фоне растущих в цене UST

Москва. 26 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг демонстрируют смешанную динамику на фоне растущих в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries) из-за возросшего спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы в условиях угрозы возможного импичмента президента США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов несколько расширились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 126 базисных пунктов по отношению к закрытию 25 сентября и составила 113,94% от номинала, что соответствует доходности 2,93% годовых (рост на 6 пунктов к предыдущему торговому дню). Значительный ценовой рост данных бумаг связан с тем, что в котировках стала учитываться очередная полугодовая амортизационная выплата. Котировки, очищенные от этой выплаты, слегка снизились, что и отражает рост доходности.

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 25 сентября на 7 базисных пунктов, составив 100,75% от номинала. Их доходность снизилась на 3,5 базисного пункта, до 1,64% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился по сравнению с предыдущим торговым днем на 9,5 базисного пункта, составив 129 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к среде на 10 базисных пунктов - до 127,93% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 4,045% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 25 базисных пунктов, до 124% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 4% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году потеряли в цене 4 базисных пункта, подешевев до 109,65% от номинала, что соответствует доходности 3,135% годовых (рост на 0,5 пункта к предыдущему дню), в то время как бумаги с погашением в 2023 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 109,4% от номинала (доходность - 2,375% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 20 базисных пунктов, поднявшись до 119,78% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 4,055% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос на 6 пунктов, до 106,84% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,24% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций приостановили двухдневное падение благодаря позитивной ценовой динамике US Treasuries. Глобальные инвесторы сохраняют повышенный спрос на "защитные" активы, каковыми традиционно выступают американские казначейские обязательства, в условиях нарастающих рисков возможного импичмента президента США. Сообщения о том, что в Конгрессе была запущена формальная процедура по поиску оснований для объявления импичмента президенту страны, вызвали падение мировых фондовых рынков, но с другой стороны, привели к росту котировок US Treasuries. Это же в свою очередь оказало поддержку российским евробондам", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке вице-президент управления долговых ценных бумаг и деривативов Альфа-банка Егор Романченко.

Президент США Дональд Трамп пытался использовать свои полномочия, чтобы склонить к вмешательству в выборы 2020 года иностранное государство, утверждается в документе информатора, распространенном комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США. По словам информатора, Трамп при помощи своего адвоката Рудольфа Джулиани и, возможно, при участии генпрокурора США Уильяма Барра пытался оказать давление, чтобы инициировать расследование в отношении одного из своих политических конкурентов - Джо Байдена.

Также информатор в своем заявлении сообщает, что по словам тех сотрудников Белого дома, которые присутствовали при телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля, Трамп оказывал давление на него, чтобы инициировать или продолжить расследование деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена. Кроме того, он сообщил, что сотрудники Белого дома ему рассказали, что адвокаты Белого дома распорядились удалить электронную стенограмму из компьютерной системы, где хранится обычно такого типа информация. После этого стенограмма была, по его словам, загружена в отдельную систему, где хранится засекреченная информация.

Сообщения сотрудника американской разведки ранее стали поводом для того, чтобы демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа.