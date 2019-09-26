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Главная / Мнения аналитиков / Мы возобновляем анализ российских Интернет-компаний с позитивным взглядом на сектор и ожиданием доходности инвестиций на уровне 29-45% - Альфа-банк
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26 сентября 2019 года 18:06
Мы возобновляем анализ российских Интернет-компаний с позитивным взглядом на сектор и ожиданием доходности инвестиций на уровне 29-45% - Альфа-банк
Альфа-банк возобновляет анализ российских Интернет-компаний с позитивным взглядом на сектор и ожиданием доходности инвестиций на уровне 29-45%, говорится в обзоре Альфа-банка. Продолжается переход различных потребительских рынков России в цифровой формат, предоставляя онлайн компаниям возможности для быстрого роста. Эксперты банка ожидают, что рентабельность Яндекса и Mail.ru в 2020-2021 гг. улучшится, так как более ранние инвестиционные проекты набирают масштабы и начнут окупаться. "Mail.ru (ВЫШЕ РЫНКА, целевая цена $31,9) – наша топ-акция в секторе, - указывают аналитики Альфа-банка. - На наш взгляд, все негативные события уже учтены в котировках и сильные операционные результаты за 4К19 подтолкнут инвесторов изменить свое отношение к компании. Мы ожидаем, что преимущества сотрудничества с AliExpress и Сбербанком инвесторы смогут ощутить уже в конце этого года; в полной же мере они проявятся в 2020 г.". "Yandex (ВЫШЕ РЫНКА, целевая цена $48,3) – фундаментально очень привлекательная акция с потенциалом роста 29%, однако мы сомневаемся в том, что котировки смогут вернуться к своим историческим максимумам пока существует риск, связанный со структурой собственности, и нет новостей по поводу IPO Яндекс.Такси", - отмечают эксперты "Альфа-банка.
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Компании упоминаемые в новости: Mail.ru Group, Яндекс
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26 сентября 2019 года 19:46
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.26 сентября 2019 года 17:25
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.26 сентября 2019 года 16:44
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.26 сентября 2019 года 16:35
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.26 сентября 2019 года 15:57
Рубль днем снижается к доллару и перешел к незначительному повышению к евро следом за динамикой валют на Forex
Москва. 26 сентября. Доллар повышается, евро перешел к небольшому снижению на "Московской бирже" в четверг днем, рубль почти не меняется к бивалютной корзине следом за динамикой валют на глобальном рынке и ростом доллара к евро до новых максимумов с мая 2017 года. читать дальше
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Сентябрь стал лучшим месяцем для акций РФ с февраля текущего года с точки зрения динамики потоков ETF - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 26 сентября 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты... читать дальше
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Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость обыкновенных акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) с 425 рублей до 495 рублей и с $33 до $38,1 за штуку соответственно, говорится в обзоре аналитика инвестбанка Андрея Полищука. Рекомендация (рейтинг) "покупать"... читать дальше
.26 сентября 2019 года 14:46
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Если обеспокоенность возможностью импичмента Трампу не снизится, то не исключено значительное ослабление рубля - Sberbank CIB
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