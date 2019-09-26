Рубль днем снижается к доллару и перешел к незначительному повышению к евро следом за динамикой валют на Forex

Москва. 26 сентября. Доллар повышается, евро перешел к небольшому снижению на "Московской бирже" в четверг днем, рубль почти не меняется к бивалютной корзине следом за динамикой валют на глобальном рынке и ростом доллара к евро до новых максимумов с мая 2017 года.

Курс доллара США составил 64,22 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,19 руб./EUR1, подешевев на 4 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,05 копейки - до 66,9 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 сентября на 10,15 копейки, до 64,2888 руб./$1, и уменьшил курс евро на 20,34 копейки, до 70,3834 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику в парах с долларом и евро на дневных торгах, следуя за динамикой валют на глобальном рынке. Доллар США укрепляется на Forex к большинству мировых валют, в том числе к евро, в связи со смешанными сигналами относительно торговых споров между США и Китаем и импичментом президенту США Дональду Трампу. В среду пара "евро-доллар" достигала в моменте минимального уровня с мая 2017 года, $1,0923 за евро. Дополнительное давление на курс евро оказывает информация о досрочной отставке одного из членов совета управляющих ЕЦБ - Сабины Лаутеншлагер.

Представитель Германии в правлении Европейского центрального банка (ЕЦБ) Сабина Лаутеншлагер неожиданно объявила о досрочной отставке. Лаутеншлагер покинет свой пост 31 октября 2019 года - более чем на два года раньше завершения ее восьмилетнего срока службы на этом посту, объявил ЕЦБ.

В заявлении ЕЦБ не объясняются причины отставки Лаутеншлагер, однако эксперты отмечают тот факт, что это произошло спустя две недели после принятия Центробанком решения возобновить программу количественного смягчения (QE), пишет The Wall Street Journal.

В интервью газете в августе этого года 55-летняя Лаутеншлагер говорила, что считает преждевременным для ЕЦБ прибегать к активным стимулирующим мерам, подчеркивая устойчивость экономического роста в еврозоне. Она отмечала, что такая мера, как выкуп облигаций, по ее мнению, должна использоваться только в экстренных случаях, например, в случае формирования дефляционной спирали.

За последние восемь лет Лаутеншлагер стала уже третьим представителем Германии в ЕЦБ, ушедшим в отставку из-за расхождений в вопросах политики с руководством Центробанка. Ее уход говорит о глубоком расхождении позиций членов совета управляющих ЕЦБ, состоящего из 25 человек, относительно того, каким образом Центробанк должен помогать экономике еврозоны в условиях ослабления роста и усиливающихся внешних угроз. Это расхождение беспокоит инвесторов, считающих, что отсутствие консенсуса может ограничить возможности ЕЦБ по поддержке экономики в случае кризиса.

В свою очередь, росту оптимизма инвесторов в отношении возможности Вашингтона и Пекина положить конец торговому спору способствовали заявления президента США Дональда Трампа. В беседе с журналистами на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду Трамп сказал, что соглашение, призванное положить конец затянувшейся торговой войне США с Китаем, может быть достигнуто "раньше, чем вы думаете", добавив, что Китай "очень хочет заключить сделку".

Также представители министерства торговли КНР сообщили о заключении крупных сделок на закупку американских соя-бобов и свинины. Такие заявления повышают оптимизм инвесторов в преддверии очередного раунда торговых переговоров, которые пройдут в Вашингтоне в начале октября.

Надежды на торговое соглашение двух стран отодвинули на второй план беспокойство участников рынка по поводу начала процедуры импичмента Трампа. Как сообщалось, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила в среду о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу. Расследование будут вести шесть комитетов нижней палаты Конгресса, чтобы определить статью, по которой может вестись процедура импичмента, и вынести этот вопрос на голосование в Палате представителей.

"Заметное укрепление доллара на внешних площадках наблюдается со вчерашнего дня, когда ближе к вечеру рост американской валюты подстегнула сильная статистика по рынку недвижимости в США. Еще вечером в среду индекс доллара DXY поднялся выше уровня 99 пунктов и почти обновил таким образом двухнедельный максимум. В дальнейшем позиции доллара поддержали также комментарии официальных представителей ФРС, отметивших неочевидность дальнейшего снижения процентной ставки в США. (. . .) Кроме того, рубль постепенно лишается поддержки со стороны налогового периода (в среду были проведены основные налоговые платежи) и рынка нефти, где цены корректируются на информации о восстановлении поврежденных объектов нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии раньше намеченного графика", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть эталонных марок перешла к небольшому росту в ходе торгов в четверг после резкого снижения накануне, вызванного ростом запасов нефти в США. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК повысились в цене на 0,05% - до $61,46 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,11% - до $56,55 за баррель.

В среду обе марки подешевели более чем на 1% на новости о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,41 млн баррелей вместо ожидавшегося экспертами сокращения на 190 тыс. баррелей. Нефтедобыча в Штатах выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,5 млн баррелей в сутки.

Также давление на нефтяной рынок оказывают сообщения СМИ о том, что Саудовская Аравия опережающими темпами восстанавливает объекты нефтяной инфраструктуры после атак беспилотников. По данным источников, саудовская нефтекомпания уже располагает мощностями для производства нефти в объеме 11,3 млн баррелей в сутки и рассчитывает восстановить мощности по добыче до нормального уровня - 12 млн баррелей в сутки - к ноябрю.

"Основная группа валют развивающихся стран по итогам вчерашнего дня вновь продемонстрировала смешанную динамику, соответственно, внешние условия пока по-прежнему не дают четкого направленного сигнала. При консолидации цен на нефть в середине диапазона $60-65 за баррель Brent и текущем уровне макропоказателей справедливый курс рубля, согласно нашей модели, находится вблизи отметки в 65 руб./$1, соответственно, на текущих уровнях курс российской валюты совсем немного переоценен. Сильных внутренних драйверов в динамике рубля мы по-прежнему не видим, а после прохождения пика налоговых выплат (вчера российские компании выплачивали НДС, НДПИ, акцизы) влияние внутренних факторов становится еще менее значительным", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слегка понизились в четверг. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая не изменилась по сравнению со средой и осталась на отметке 7,13% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,0% и 7,07% годовых соответственно. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились также на 1 б.п. - до 7,21% и 7,28% годовых соответственно.