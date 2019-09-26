.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / ITI Capital открыл идею на покупку акций "ФосАгро"
.
26 сентября 2019 года 16:55
ITI Capital открыл идею на покупку акций "ФосАгро"
ITI Capital открыл идею на покупку акций "ФосАгро": Текущая цена: 2479 руб./акция; целевая цена: 2727 руб. до конца января 2020 г. (+10%), 3099 руб. до конца сентября 2020 г. (+25%). "Текущая дивидендная доходность по акциям составляет 2,2%, последняя дата покупки акций с дивидендом - 11 октября 2019 г. Наш прогноз следующего квартального дивиденда с учетом новой дивидендной политики предполагает еще 6,3% дивидендной доходности с датой закрытия реестра в январе 2020 г. Наконец, общая дивидендная доходность по акциям в ближайшие 12 месяцев может составить около 15%, что является одним из самых высоких показателей на российском фондовом рынке (средний показатель 2018 г. составил 8,8%). Наша консервативная оценка стоимости компании по методу дивидендных выплат предполагает 14%-ную потенциальную премию к текущей рыночной цене до конца 2019 г., а сравнение с аналогами - недооцененность в 21-24%. Исходя из этого, мы видим потенциал роста стоимости акций в течение четырех месяцев на 10% (до 2727 руб./акция) и в течение 12 месяцев - на 25% (до 3099 руб./акция)", - указывает старший аналитик ITI Capital Анна Лакейчук. 24 сентября совет директоров "ФосАгро" утвердил новую дивидендную политику, согласно которой размер дивидендов будет рассчитываться исходя из свободного денежного потока, а не из размера чистой прибыли компании. При этом доля свободного денежного потока, направляемого на выплату дивидендов, будет зависеть от показателя чистый долг/EBITDA. При показателе чистый долг/EBITDA менее 1х доля выплат может превысить 75%, при показателе в диапазоне 1-1,5х - составит 50-75% потока, а при показателе более 1,5х - менее 50% свободного денежного потока, но не менее 50% чистой прибыли (верхняя граница дивидендных выплат в настоящее время).- Согласно новой методике, дивиденд в 2018 г. мог бы быть на 16% ниже выплаченного, исходя из показателя чистый долг/EBITDA на уровне 1,8х и расчета дивиденда из 50% чистой прибыли. В первом полугодии 2019 г. чистый долг/EBITDA Фосагро составил 1,3х, т.о. размер дивидендных выплат мог бы составить 50-75% свободного денежного потока, или 112-168 руб./акция, против 126 руб./акция, одобренных советом директоров (+33% или 42 руб., при наиболее оптимистичном сценарии). На взгляд А. Лакейчук, данный факт может быть учтен советом директоров компании при принятии решения о размере следующего квартального дивиденда. (Исходя из практики прошлых лет, принятие решения по дивидендам за третий квартал возможно в ноябре 2019 г. с предположительной датой закрытия реестра акционеров в январе 2020 г.) Согласно нашей оценке, размер дивиденда за третий квартал может составить 59-102 руб./акция при дивидендной доходности 2,4-4,4% сроком до конца января 2020 г. Таким образом, общий потенциальный дивидендный доход в течение ближайших четырех месяцев может составить 4,6-6,6%. Оценка размера дивидендных выплат и доходности предполагает, по мнению аналитика, 15%-ную дивидендную доходность в ближайшие 12 месяцев. "Мы предполагаем, что речь идет о показателях отчетности по МСФО, хотя сама компания не упоминает стандарты отчетности. Мы также рассчитали прогнозную стоимость акций компании исходя из модели дисконтирования дивидендных выплат, основываясь на собственных прогнозах "ФосАгро", представленных 25 сентября в Лондоне в ходе публикации Стратегии-2025: увеличении EBITDA на $450 млн к 2025 г., капитальных вложениях на 2020-2025 гг. на уровне $3 млрд (с разбивкой по периодам) и предполагаемом отношении чистый долг/EBITDA в диапазоне 1-1,5х. Несмотря на очевидную спорность применения этого метода к российским компаниям, мы все же считаем данный результат заслуживающим внимания. На наш взгляд, при принятии решения об инвестициях зачастую инвесторы склонны "думать линейно", т.е. предполагать, что экономика будет расти всегда, например, на 2-3% в год, выручка компании - в том же диапазоне или превышать его, рентабельность будет постепенно улучшаться, долговая нагрузка снижаться. К слову, этот же "линейный" подход применяется при построении любой модели дисконтированных денежных потоков. Мы использовали в расчетах 18%-ную стоимость акционерного капитала (что является, безусловно, консервативным прогнозом) и 1%-ный постпрогнозный темп роста дивиденда. Полученная прогнозная цена акции составила 2834 руб., что на 14% выше их текущей рыночной стоимости. Наконец, сравнение "ФосАгро" с аналогами показывает 24%-ный дисконт цены акций к "Акрону" и 21% к международным аналогам по прогнозному мультипликатору EV/EBITDA 2019 г." "Исходя из вышесказанного, мы предлагаем акции "ФосАгро" в качестве инвестиционной идеи на период четырех месяцев с потенциальным доходом 10% (до 2727 руб./акция) или на период 12 месяцев с доходностью 25% (3099 руб./акция). Важно отметить, что наша оценка стоимости компании в основном базируется на ожидаемой дивидендной доходности, и не учитывает в полной мере потенциальный эффект от переоценки новой дивидендной политики инвесторами. В случае подтверждения "ФосАгро" применения новой политики в максимальном объеме (например, при принятии решения о дивидендных выплатах за третий квартал), потенциальная премия к рынку на горизонте 12 месяцев может составить не 25%, а 40%", - указывает специалист ITI Capital.
.
Компании упоминаемые в новости: ФосАгро
.
26 сентября 2019 года 19:46
Рынок акций РФ четверг превысил 2770п по индексу МосБиржи на бумагах Газпрома, упала Татнефть из-за отсечки
Москва. 26 сентября. Рынок акций РФ в четверг скорректировался вверх вслед за мировыми площадками после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что торговая сделка с Китаем может быть заключена раньше ожиданий; индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов, при этом локомотивом подъема выступили бумаги "Газпрома". читать дальше
.26 сентября 2019 года 19:40
Москва. 26 сентября. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса инвесторов к рисковым активам и негативной динамики цен на нефть. читать дальше
.26 сентября 2019 года 19:06
Москва. 26 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг демонстрируют смешанную динамику на фоне растущих в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries) из-за возросшего спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы в условиях угрозы возможного импичмента президента США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов несколько расширились. читать дальше
.26 сентября 2019 года 18:45
Инвесторы в США пока не закладывают возможное влияние политических рисков в своих расчётах фундаментальной стоимости ценных бумаг - "ВТБ Мои Инвестиции"
Сейчас правильное время проанализировать риски по инвестициям в американские акции, говорится в комментарии главного инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Тима МакКарти. "На данный момент инвесторы в США не закладывают возможное влияние политических рисков в своих расчётах... читать дальше
.26 сентября 2019 года 18:06
Мы возобновляем анализ российских Интернет-компаний с позитивным взглядом на сектор и ожиданием доходности инвестиций на уровне 29-45% - Альфа-банк
Альфа-банк возобновляет анализ российских Интернет-компаний с позитивным взглядом на сектор и ожиданием доходности инвестиций на уровне 29-45%, говорится в обзоре Альфа-банка. Продолжается переход различных потребительских рынков России в цифровой формат, предоставляя онлайн компаниям возможности... читать дальше
.26 сентября 2019 года 17:25
В четверг утром пара евро-доллар продолжила снижение и опустилась до отметки 1,0922, тем самым обновив двухлетний минимум от 3 сентября - 1,0926, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. "Основываясь на техническом анализе, мы по-прежнему... читать дальше
.26 сентября 2019 года 16:44
ены на золото скорректировались к уровню 1512 долларов за унцию. Рост "аппетита" к риску делает инвестиции в драгоценный металл не столь привлекательными. Если в направлении сделки США и Китая будет прорыв, стоит ждать дальнейшей коррекции, и мышеловка для "быков" может "захлопнуться",... читать дальше
.26 сентября 2019 года 16:35
осле небольшой заминки в начале торгового дня четверга отечественный рынок акций взял курс на рост. Оптимизм покупателей поддерживается заявлениями Д. Трампа о возможности заключения торговой сделки с Китаем ранее ожидаемого. Кроме того, Д. Трамп также заявил о достижении предварительных... читать дальше
.26 сентября 2019 года 16:13
бумага рискованная и непрозрачная, но настолько недооцененная, что любое позитивное изменение с точки зрения корпоративного управления в компании сработает ей в плюс. В этом месяце произошел резкий рост обыкновенных акций - почти на 30%. Сейчас произошел откат, но, как полагает аналитик ГК "ФИНАМ"... читать дальше
.26 сентября 2019 года 15:57
Рубль днем снижается к доллару и перешел к незначительному повышению к евро следом за динамикой валют на Forex
Москва. 26 сентября. Доллар повышается, евро перешел к небольшому снижению на "Московской бирже" в четверг днем, рубль почти не меняется к бивалютной корзине следом за динамикой валют на глобальном рынке и ростом доллара к евро до новых максимумов с мая 2017 года. читать дальше
.26 сентября 2019 года 15:39
Сентябрь стал лучшим месяцем для акций РФ с февраля текущего года с точки зрения динамики потоков ETF - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 26 сентября 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты... читать дальше
.26 сентября 2019 года 15:14
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость обыкновенных акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) с 425 рублей до 495 рублей и с $33 до $38,1 за штуку соответственно, говорится в обзоре аналитика инвестбанка Андрея Полищука. Рекомендация (рейтинг) "покупать"... читать дальше
.26 сентября 2019 года 14:46
В четверг валюты на развивающихся рынках дружно торгуются в отрицательной зоне к доллару - ИК "Велес Капитал"
В четверг валюты на развивающихся рынках дружно торгуются в отрицательной зоне к доллару, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Рубль не является исключением, и уже в первые минуты после открытия российских торгов потерял... читать дальше
.26 сентября 2019 года 14:20
В ближайшие месяцы годовые темпы инфляции останутся вблизи 4%, сообщается в обзоре Райффайзенбанка. По данным Росстата, недельная дефляция остановилась (с 17 по 23 сентября темп роста цен составил 0% н./н.), что также остановило и снижение показателя г./г.: по расчетам экспертов банка, инфляция... читать дальше
.26 сентября 2019 года 13:58
Если обеспокоенность возможностью импичмента Трампу не снизится, то не исключено значительное ослабление рубля - Sberbank CIB
Рискофобия ослабла, так как импичмент Дональду Трампу маловероятен, говорится в комментарии аналитиков Sberbank CIB Юрия Попова и Николая Минко. Эксперты полагают, что если обеспокоенность возможностью импичмента начнет снижаться, то пара USD/RUB отступит к отметке 64. Если же этого не... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.