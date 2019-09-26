Сентябрь стал лучшим месяцем для акций РФ с февраля текущего года с точки зрения динамики потоков ETF - "БКС Глобал Маркетс"

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 26 сентября 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Эксперты пришли к выводу, что текущий сентябрь стал лучшим месяцем для акций РФ с февраля текущего года с точки зрения динамики движения капитала в ETF, так как в течение года преобладал отток капитала из фондов акций.

"Позитивный импульс притока капитала со стороны ETF сигнализирует о сохранении повышенных рисков спекулятивного следования за потоками на рынке российских акций. Однако индекс РТС остается на территории, соответствующей рекомендации "держать", с потенциалом роста до конца года еще на 6%", - говорится в обзоре.

Динамика движения капитала в ETF за отчетный период дает небольшой повод для оптимизма, считают эксперты. По их данным, российские акции на этот раз получили около $20 млн притока капитала за счет крупнейших фондов GEM и страновых ETF. "Масштаб невелик, но позитивный импульс сохраняется", - отмечают аналитики. При этом они обращают внимание, что основной приток капитала пришелся на фонды, ориентированные на Россию, тогда как приток капитала со стороны GEM ETF был невыраженным.

В обзоре также сообщается, что по итогам недели с 19 по 25 сентября институциональные инвесторы были чистыми покупателями вторую неделю подряд, а локальные инвесторы проявляли интерес к крупнейшим экспортерам по мере снижения индекса РТС ниже 1370 пунктов.

"Фундаментально акции, на наш взгляд, по-прежнему выглядят гораздо более привлекательно по сравнению с облигациями, учитывая относительную стоимость, высокие дивиденды и низкие процентные ставки на глобальных площадках", - пишут эксперты.