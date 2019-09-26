Если обеспокоенность возможностью импичмента Трампу не снизится, то не исключено значительное ослабление рубля - Sberbank CIB

Рискофобия ослабла, так как импичмент Дональду Трампу маловероятен, говорится в комментарии аналитиков Sberbank CIB Юрия Попова и Николая Минко. Эксперты полагают, что если обеспокоенность возможностью импичмента начнет снижаться, то пара USD/RUB отступит к отметке 64. Если же этого не произойдет, то не исключено значительное ослабление рубля.

"Демократы по-прежнему настроены продолжать процедуру импичмента, и участники рынка ждут подробностей о заявлении источника, который раскрыл информацию о переговорах Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Исполняющий обязанности директора национальной разведки Джозеф Магуайр сегодня, в 16:00, даст показания на заседании комитета по разведке Палаты представителей США", - отмечают аналитики Sberbank CIB.

В среду спрос на риск был незначительным, напоминают Юрий Попов и Николай Минко. Доллар укрепился, валюты развивающихся рынков ослабли, нефть подешевела из-за опасений, связанных с политической борьбой в США - спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси инициировала расследование, которое может привести к импичменту президента США. Рубль потерял примерно 0,8%, почти достигнув 64,5 за доллар США. Однако после публикации текста беседы президентов США и Украины безопасные активы упали в цене, а более рискованные, в том числе рубль, укрепились - из содержания документа стало понятно, что он не усилил позицию противников Дональда Трампа. Доллар удержал позиции против валют развитых стран, что, вероятно, связано с коррекцией позиций в конце квартала.