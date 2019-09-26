.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Ждем опережающей динамики бондов АФК "Система" после повышения рейтинга RAEX - "БКС Глобал Маркетс"
.
26 сентября 2019 года 13:10
Ждем опережающей динамики бондов АФК "Система" после повышения рейтинга RAEX - "БКС Глобал Маркетс"
Эксперт РА повысило рейтинг АФК "Система" (NR/BB-/BB-) до "ruA", что позволяет ЦБ включить локальные облигации в ломбардный список, сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Эксперт компании Юрий Голбан полагает, что включение спровоцирует падение доходностей на 30-60 б.п. относительно 8.30-8.80% на данный момент. "Рублевые облигации АФК "Система" торгуются с YTM 8.30-8.80% в зависимости от срока обращения с премией 70-120 б.п. к бумагам МТС (Ba1/BB+/BB+), - отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс". - Мы полагаем, что включение облигаций Системы в ломбардный список ЦБ приведет к сужению спреда до не более чем 50 б.п. Мы считаем, что облигации Системы продемонстрируют опережающую динамику в ближайшее время, и рекомендуем увеличивать позиции в этих бумагах". Эксперт РА повысило рейтинг АФК "Система" до "ruA" со "стабильным" прогнозом. Агентство отметило постепенное снижение долговой нагрузки и повышение стоимости как публичных (МТС, Детский мир), так и непубличных (Segezha, агрохолдинг "Степь" и проч.) активов Системы. Аналитики агентства также полагают, что средства от продажи 49%-ной доли Лидер-Инвеста во 2К19 позволят и дальше снижать долговую нагрузку. Благодаря повышению рейтинга рублевые облигации Системы могут быть включены в ломбардный список. "Кредитный профиль АФК "Система" зависит от кредитных метрик ее "дочек", - указывает Юрий Голбан. - Как публичные, так и непубличные активы холдинга демонстрируют рост выручки и комфортный уровень долговой нагрузки. АФК "Система" получает значительные потоки от "дочек" в виде дивидендов, средств от продажи активов и выкупа акций. Так, поступления от МТС в 2018 г. превысили RUB 42 млрд, а от непубличных активов составили более RUB 15 млрд, что позволило Системе покрыть процентные расходы (RUB 37 млрд в 2018 г.) и постепенно снизить долг корпоративного центра". Эксперт "БКС Глобал Маркетс" полагает, что потенциал существенного снижения долговой нагрузки без монетизации активов в ближайшее время ограничен. Кроме того, объявленная недавно программа выкупа акций в размере RUB 3 млрд, хоть и не вызывает опасений с точки зрения кредитных метрик, свидетельствует о том, что менеджмент считает текущую долговую нагрузку комфортной. "Мы полагаем, что средства от продажи 49%-ной доли Лидер-Инвеста за RUB 14.6 млрд во 2К19 будут только частично направлены на снижение долга корпоративного центра (RUB 222.1 млрд на конец 1П19). Вместе с тем АФК "Система", на наш взгляд, не будет торопиться со снижением долговой нагрузки в ближайшее время и предпочтет подождать увеличения стоимости активов", - подчеркивает Юрий Голбан.
.
26 сентября 2019 года 19:46
Рынок акций РФ четверг превысил 2770п по индексу МосБиржи на бумагах Газпрома, упала Татнефть из-за отсечки
Москва. 26 сентября. Рынок акций РФ в четверг скорректировался вверх вслед за мировыми площадками после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что торговая сделка с Китаем может быть заключена раньше ожиданий; индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов, при этом локомотивом подъема выступили бумаги "Газпрома". читать дальше
.26 сентября 2019 года 19:40
Москва. 26 сентября. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса инвесторов к рисковым активам и негативной динамики цен на нефть. читать дальше
.26 сентября 2019 года 19:06
Москва. 26 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг демонстрируют смешанную динамику на фоне растущих в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries) из-за возросшего спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы в условиях угрозы возможного импичмента президента США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов несколько расширились. читать дальше
.26 сентября 2019 года 18:45
Инвесторы в США пока не закладывают возможное влияние политических рисков в своих расчётах фундаментальной стоимости ценных бумаг - "ВТБ Мои Инвестиции"
Сейчас правильное время проанализировать риски по инвестициям в американские акции, говорится в комментарии главного инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Тима МакКарти. "На данный момент инвесторы в США не закладывают возможное влияние политических рисков в своих расчётах... читать дальше
.26 сентября 2019 года 18:06
Мы возобновляем анализ российских Интернет-компаний с позитивным взглядом на сектор и ожиданием доходности инвестиций на уровне 29-45% - Альфа-банк
Альфа-банк возобновляет анализ российских Интернет-компаний с позитивным взглядом на сектор и ожиданием доходности инвестиций на уровне 29-45%, говорится в обзоре Альфа-банка. Продолжается переход различных потребительских рынков России в цифровой формат, предоставляя онлайн компаниям возможности... читать дальше
.26 сентября 2019 года 17:25
В четверг утром пара евро-доллар продолжила снижение и опустилась до отметки 1,0922, тем самым обновив двухлетний минимум от 3 сентября - 1,0926, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. "Основываясь на техническом анализе, мы по-прежнему... читать дальше
.26 сентября 2019 года 16:55
ITI Capital открыл идею на покупку акций "ФосАгро": Текущая цена: 2479 руб./акция; целевая цена: 2727 руб. до конца января 2020 г. (+10%), 3099 руб. до конца сентября 2020 г. (+25%). "Текущая дивидендная доходность по акциям составляет 2,2%, последняя дата покупки акций с дивидендом - 11 октября... читать дальше
.26 сентября 2019 года 16:44
ены на золото скорректировались к уровню 1512 долларов за унцию. Рост "аппетита" к риску делает инвестиции в драгоценный металл не столь привлекательными. Если в направлении сделки США и Китая будет прорыв, стоит ждать дальнейшей коррекции, и мышеловка для "быков" может "захлопнуться",... читать дальше
.26 сентября 2019 года 16:35
осле небольшой заминки в начале торгового дня четверга отечественный рынок акций взял курс на рост. Оптимизм покупателей поддерживается заявлениями Д. Трампа о возможности заключения торговой сделки с Китаем ранее ожидаемого. Кроме того, Д. Трамп также заявил о достижении предварительных... читать дальше
.26 сентября 2019 года 16:13
бумага рискованная и непрозрачная, но настолько недооцененная, что любое позитивное изменение с точки зрения корпоративного управления в компании сработает ей в плюс. В этом месяце произошел резкий рост обыкновенных акций - почти на 30%. Сейчас произошел откат, но, как полагает аналитик ГК "ФИНАМ"... читать дальше
.26 сентября 2019 года 15:57
Рубль днем снижается к доллару и перешел к незначительному повышению к евро следом за динамикой валют на Forex
Москва. 26 сентября. Доллар повышается, евро перешел к небольшому снижению на "Московской бирже" в четверг днем, рубль почти не меняется к бивалютной корзине следом за динамикой валют на глобальном рынке и ростом доллара к евро до новых максимумов с мая 2017 года. читать дальше
.26 сентября 2019 года 15:39
Сентябрь стал лучшим месяцем для акций РФ с февраля текущего года с точки зрения динамики потоков ETF - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 26 сентября 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты... читать дальше
.26 сентября 2019 года 15:14
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость обыкновенных акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) с 425 рублей до 495 рублей и с $33 до $38,1 за штуку соответственно, говорится в обзоре аналитика инвестбанка Андрея Полищука. Рекомендация (рейтинг) "покупать"... читать дальше
.26 сентября 2019 года 14:46
В четверг валюты на развивающихся рынках дружно торгуются в отрицательной зоне к доллару - ИК "Велес Капитал"
В четверг валюты на развивающихся рынках дружно торгуются в отрицательной зоне к доллару, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Рубль не является исключением, и уже в первые минуты после открытия российских торгов потерял... читать дальше
.26 сентября 2019 года 14:20
В ближайшие месяцы годовые темпы инфляции останутся вблизи 4%, сообщается в обзоре Райффайзенбанка. По данным Росстата, недельная дефляция остановилась (с 17 по 23 сентября темп роста цен составил 0% н./н.), что также остановило и снижение показателя г./г.: по расчетам экспертов банка, инфляция... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.