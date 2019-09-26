В последнем квартале нынешнего года необходимость в безлимитных аукционах ОФЗ возрастет - "Уралсиб"

В последнем квартале нынешнего года необходимость в безлимитных аукционах, судя по всему, будет более острой, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб", а пока Минфин не планирует полностью возвращаться к практике безлимитных аукционов, однако финансовое ведомство продемонстрировало, что в любой момент может это сделать.

Ольга Стерина

"В среду Минфин занял 32,4 млрд руб., проведя два безлимитных аукциона, спрос на которых совокупно превысил 250 млрд руб., - напоминает аналитик "Уралсиба" Ольга Стерина. - Тем не менее, план на 3 кв. 2019 г. выполнен не полностью: было продано ОФЗ на 261 млрд руб. из запланированных 300 млрд руб., хотя, как мы видим, объем спроса на вчерашних аукционах вполне позволял его выполнить. С начала года было доразмещено гособлигаций на 1,66 трлн руб. По нашим расчетам, это означает, что для выполнения годового плана объем размещения в 4 кв. должен составить почти 470 млрд руб.".