Рынок акций РФ после негативного старта вышел в "плюс" на бумагах "Газпрома", упала "Татнефть" из-за отсечки дивидендов

Москва. 26 сентября. Рынок акций РФ после негативного старта торгов из-за проседающей нефти вышел в "плюс" по индексам на бумагах "Газпрома" на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что торговая сделка с Китаем может быть заключена раньше ожиданий; упали бумаги "Татнефти" из-за отсечки на бирже промежуточных дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

Доллар подрос до 64,29 рубля (+0,14 рубля).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2764,56 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1354,72 пункта (+0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) подросли в пределах 1,8% на фоне ослабления рубля.

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%), "Газпрома" (+1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%).

Подешевели рублевые акции "Татнефти" (-4,7% и -5,7% "префы", до 705,4 рубля и 628,9 рубля соответственно; дивиденды составят 40,11 рубля на каждый вид акций), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%)," Роснефти" (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%).

В США индексы накануне выросли на заявлении президента США Трампа о том, что торговая сделка между США и Китаем может быть заключена раньше, чем предполагалось.

Трамп сказал журналистам в среду, что соглашение, призванное положить конец затянувшейся торговой войне США с Китаем, может быть достигнуто "раньше, чем вы думаете", добавив, что Китай "очень хочет заключить сделку", пишет MarketWatch.

Это отодвинуло на второй план сообщения о том, что демократы в Конгрессе начали процедуру объявления импичмента Трампу.

Белый дом в среду опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся в июле этого года. Согласно документу, президент США в беседе просил расследовать дело сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Однако он не увязывал с этим дальнейшее выделение помощи Украине.

Ряд СМИ ранее в сентябре сообщал, что в ходе этого разговора Трамп неоднократно просил Зеленского начать антикоррупционное расследование в отношении Хантера Байдена - сына участника президентской гонки в США Джо Байдена. Ряд изданий сообщал, что Трамп даже задерживал выделение военной помощи Украине, чтобы подтолкнуть Киев к такому расследованию.

Демократы считают такие действия серьезным нарушением - попыткой Трампа использовать свою должность для достижения политических целей. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны.

В Азии в четверг динамика фондовых индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite потерял 0,9%), но корректируются вверх Европа (FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,4-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Китайский рынок снизился из-за фиксации прибыли игроками перед длительными праздниками по случаю Дня образования КНР, стартующими 1 октября, пишет MarketWatch.

Накануне Япония и США подписали соглашение, являющееся первым этапом торговой сделки между двумя странами. Соглашение, подписанное президентом США Дональдом Трампом и японским премьером Синдзо Абэ "на полях" Генассамблеи ООН, регулирует торговлю сельскохозяйственной и промышленной продукцией, а также цифровыми услугами, однако в нем не оговаривается главный вопрос - об экспорте в Штаты японских автомобилей.

В настоящее время автомобили и автокомпоненты, на долю которых приходится значительная часть японского экспорта, облагаются в Штатах 2,5%-ной пошлиной.

Нефть в четверг остается под давлением продавцов на фоне роста запасов сырья в США и сигналов быстрого восстановления Саудовской Аравией объектов, пострадавших от недавней атаки; Brent находится на $0,8 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций в среду.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $61,24 за баррель (-0,3% и -1,1% накануне), ноябрьская цена WTI - $56,27 за баррель (-0,4% и -1,4% в среду).

Поддержку рынку оказало заявление Трампа о том, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено раньше, чем думают многие.

Накануне СМИ сообщали со ссылкой на источники, что Saudi Aramco восстанавливает работу объектов, подвергшихся атаке, с опережением графика примерно на неделю. По данным источников, саудовская нефтекомпания уже располагает мощностями для производства нефти в объеме 11,3 млн б/с и рассчитывает восстановить мощности по добыче до нормального уровня - 12 млн б/с - к ноябрю.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, оснований для завершения консолидации по индексу РТС пока не наблюдается. Оптимистичный комментарий Трампа в отношении торговых переговоров с КНР и Японией способствовал некоторому улучшению внешнего фона, но возможность импичмента президента США остается фактором неопределенности, который пока препятствует притоку капитала на рынки акций. В течение дня на характер торгов могут повлиять данные по экономике США (в 15:30 МСК ожидается публикация окончательной оценки ВВП за второй квартал).

По мнению аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, фактор конца квартала поддержит рынок акций РФ.

Индекс МосБиржи удержал важный уровень 2750 пунктов, что, с учетом локальной перепроданности многих бумаг, дает хороший шанс на отскок. Вполне возможно, что в ближайшие дни рынок будет поддерживать фактор окончания квартала - управляющим нужно показать прибыль по счетам клиентов для получения своего вознаграждения. Поддержку акциям "Норникеля" продолжает оказывать рост цен на металлы (в частности, на никель и палладий). Акции Сбербанка будут бороться за уровень 230 рублей, отмечает эксперт.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, пока Конгресс США пытается испортить жизнь инвесторам, президент страны Трамп старается внушить оптимизм, заявив, что торговая сделка с Китаем может быть заключена раньше ожиданий и что Китай "очень" хочет этой сделки. В прессе отмечают, что импорт американской свинины Китаем увеличился почти на 80%, что вряд ли должно удивлять на фоне роста цен на свинину почти на 47% в августе. Столь серьезная ситуация сложилась из-за потери почти 39% поголовья в КНР из-за африканской чумы свиней.

Представители ФРС особой поддержки рынку не оказали. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс позитивно отозвался о снижении ставки, но сообщил, что на текущий момент ФРС достигла сбалансированной позиции. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард полагает, что смягчение должно продолжиться и до конца года будет еще одно снижение ставки.

Нефть остается под давлением на фоне известий, что восстановление добычи в Саудовской Аравии происходит более быстрыми темпами (фактически она уже восстановилась до 11,3 млн б/с), отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы отвлеклись от новостей в отношении начала процедуры импичмента Трампа (который, впрочем, маловероятен ввиду необходимости одобрения в том числе в Сенате, где большинство принадлежит республиканцам) и переключились на торговые факторы. Так, Трамп заявил о возможном заключении торгового соглашения с Китаем раньше, чем ожидалось. Высказывания американского президента, однако, порой кардинально меняются день ото дня, в связи с чем не вызывают сильного доверия.

США и Япония в рамках Генассамблеи ООН подписали торговое соглашение, но данный фактор не слишком впечатлил инвесторов. Давление на нефть оказали данные Минэнерго США об ускорении нефтедобычи до нового рекордного максимума 12,5 млн б/с. Кроме того, на рынке по-прежнему опасаются замедления мирового спроса на "черное золото" из-за экономической неопределенности.

Рублевый индекс МосБиржи отскочил от района поддержки 2740 пунктов, что указывает на возможность коррекции в адрес сопротивления 2775 пунктов. Для индекса РТС ближайшим сопротивлением выступает отметка 1360 пунктов. В течение торгов стоит обратить внимание на выступления представителей ЕЦБ и ФРС, а также макроэкономические данные из США. В целом у российского рынка еще остаются шансы на возвращение к краткосрочному росту, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+35,7%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+28,7%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+3,1%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (+2,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-3,2%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,3%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,036 млрд рублей (из них 3,413 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 1,643 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).