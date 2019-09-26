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Главная / Мнения аналитиков / Волатильность на рынке облигаций США сохранится - Julius Baer
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26 сентября 2019 года 12:08
Волатильность на рынке облигаций США сохранится - Julius Baer
Инвесторы по-прежнему не получают достаточную компенсацию от вложений в долгосрочные инструменты, учитывая последние политические события, говорится в комментарии Julius Baer. Волатильность на рынке облигаций, по мнению руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха, будет сохраняться. "И это касается не только доходности по долгосрочным государственным бумагам США, которая показывает сильные колебания на фоне поступающих экономических данных, - подчеркивает эксперт. - Мы также наблюдаем слабую динамику в высокодоходном сегменте американского рынка, в котором торгуются облигации с рейтингом "В-" и ниже. Агентство Moody's опубликовало предупреждение о том, что доля облигаций с самым низким рейтингом значительно возросла в период дешевых денег. Напомним, что в прошлом мы предупреждали об увеличении доли компаний-зомби, то есть компаний, которые показывают убытки, но выживают благодаря широким возможностям рефинансирования". В Европе мы также стали свидетелями некоторых скачков на рынке после неожиданной отставки немки Сабины Лаутеншлэгер из совета управляющих Европейского центрального банка. Она была известна как противник ультрамягкой денежно-кредитной политики, в частности, дальнейших покупок активов в период отрицательной доходности облигаций. Ее отставка стала неожиданностью, учитывая уход со своего поста основного сторонника мягкой политики президента ЕЦБ Марио Драги в конце октября.
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26 сентября 2019 года 19:46
Рынок акций РФ четверг превысил 2770п по индексу МосБиржи на бумагах Газпрома, упала Татнефть из-за отсечки
Москва. 26 сентября. Рынок акций РФ в четверг скорректировался вверх вслед за мировыми площадками после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что торговая сделка с Китаем может быть заключена раньше ожиданий; индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов, при этом локомотивом подъема выступили бумаги "Газпрома". читать дальше
.26 сентября 2019 года 19:40
Москва. 26 сентября. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса инвесторов к рисковым активам и негативной динамики цен на нефть. читать дальше
.26 сентября 2019 года 19:06
Москва. 26 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг демонстрируют смешанную динамику на фоне растущих в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries) из-за возросшего спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы в условиях угрозы возможного импичмента президента США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов несколько расширились. читать дальше
.26 сентября 2019 года 18:45
Инвесторы в США пока не закладывают возможное влияние политических рисков в своих расчётах фундаментальной стоимости ценных бумаг - "ВТБ Мои Инвестиции"
Сейчас правильное время проанализировать риски по инвестициям в американские акции, говорится в комментарии главного инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Тима МакКарти. "На данный момент инвесторы в США не закладывают возможное влияние политических рисков в своих расчётах... читать дальше
.26 сентября 2019 года 18:06
Мы возобновляем анализ российских Интернет-компаний с позитивным взглядом на сектор и ожиданием доходности инвестиций на уровне 29-45% - Альфа-банк
Альфа-банк возобновляет анализ российских Интернет-компаний с позитивным взглядом на сектор и ожиданием доходности инвестиций на уровне 29-45%, говорится в обзоре Альфа-банка. Продолжается переход различных потребительских рынков России в цифровой формат, предоставляя онлайн компаниям возможности... читать дальше
.26 сентября 2019 года 17:25
В четверг утром пара евро-доллар продолжила снижение и опустилась до отметки 1,0922, тем самым обновив двухлетний минимум от 3 сентября - 1,0926, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. "Основываясь на техническом анализе, мы по-прежнему... читать дальше
.26 сентября 2019 года 16:55
ITI Capital открыл идею на покупку акций "ФосАгро": Текущая цена: 2479 руб./акция; целевая цена: 2727 руб. до конца января 2020 г. (+10%), 3099 руб. до конца сентября 2020 г. (+25%). "Текущая дивидендная доходность по акциям составляет 2,2%, последняя дата покупки акций с дивидендом - 11 октября... читать дальше
.26 сентября 2019 года 16:44
ены на золото скорректировались к уровню 1512 долларов за унцию. Рост "аппетита" к риску делает инвестиции в драгоценный металл не столь привлекательными. Если в направлении сделки США и Китая будет прорыв, стоит ждать дальнейшей коррекции, и мышеловка для "быков" может "захлопнуться",... читать дальше
.26 сентября 2019 года 16:35
осле небольшой заминки в начале торгового дня четверга отечественный рынок акций взял курс на рост. Оптимизм покупателей поддерживается заявлениями Д. Трампа о возможности заключения торговой сделки с Китаем ранее ожидаемого. Кроме того, Д. Трамп также заявил о достижении предварительных... читать дальше
.26 сентября 2019 года 16:13
бумага рискованная и непрозрачная, но настолько недооцененная, что любое позитивное изменение с точки зрения корпоративного управления в компании сработает ей в плюс. В этом месяце произошел резкий рост обыкновенных акций - почти на 30%. Сейчас произошел откат, но, как полагает аналитик ГК "ФИНАМ"... читать дальше
.26 сентября 2019 года 15:57
Рубль днем снижается к доллару и перешел к незначительному повышению к евро следом за динамикой валют на Forex
Москва. 26 сентября. Доллар повышается, евро перешел к небольшому снижению на "Московской бирже" в четверг днем, рубль почти не меняется к бивалютной корзине следом за динамикой валют на глобальном рынке и ростом доллара к евро до новых максимумов с мая 2017 года. читать дальше
.26 сентября 2019 года 15:39
Сентябрь стал лучшим месяцем для акций РФ с февраля текущего года с точки зрения динамики потоков ETF - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 26 сентября 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты... читать дальше
.26 сентября 2019 года 15:14
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость обыкновенных акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) с 425 рублей до 495 рублей и с $33 до $38,1 за штуку соответственно, говорится в обзоре аналитика инвестбанка Андрея Полищука. Рекомендация (рейтинг) "покупать"... читать дальше
.26 сентября 2019 года 14:46
В четверг валюты на развивающихся рынках дружно торгуются в отрицательной зоне к доллару - ИК "Велес Капитал"
В четверг валюты на развивающихся рынках дружно торгуются в отрицательной зоне к доллару, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Рубль не является исключением, и уже в первые минуты после открытия российских торгов потерял... читать дальше
.26 сентября 2019 года 14:20
В ближайшие месяцы годовые темпы инфляции останутся вблизи 4%, сообщается в обзоре Райффайзенбанка. По данным Росстата, недельная дефляция остановилась (с 17 по 23 сентября темп роста цен составил 0% н./н.), что также остановило и снижение показателя г./г.: по расчетам экспертов банка, инфляция... читать дальше
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