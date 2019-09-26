Актуальными для рубля остаются отметки вблизи 64 в паре с долларом и 70 в паре с евро - "Нордеа Банк"

Рубль продолжает торговаться в относительно узком диапазоне в отсутствие значимой макроэкономической статистики. Актуальными для рубля остаются отметки вблизи 64 в паре с долларом и 70 в паре с евро, говорится в обзоре "Нордеа Банка".

Пик налогового периода (25 сентября) остался позади, поэтому рубль лишился данного локального фактора поддержки. Объём еженедельного размещения ОФЗ оказался довольно скромным (32,3 млрд руб.), несмотря на рекордный спрос (250,6 млрд руб.), поэтому значимого влияния на рубль данный фактор не оказал.

Сообщения об очередных санкционных инициативах Конгресса (включение положение о санкциях в отношении России в закон об обороне) пока, вероятно, будут проигнорированы рублем, поскольку подобные инициативы уже звучали ранее.

В перспективе ближайших недель ключевым риском для рубля остаётся возвращение США и Китая к более острой фазе торговых противоречий после сентябрьского потепления во взаимоотношениях, отмечают аналитики "Нордеа Банка".