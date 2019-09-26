Возврат рубля на уровни около 64,00/USD и выше может быть затруднен - РФПИ

Возврат рубля на уровни около 64.00/USD и выше может быть затруднен, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.

"В текущих условиях рубль продолжит торговаться в диапазоне 64,00-64,50/USD, и его отклонения за его границы будут зависеть исключительно от развития основных глобальных историй, - полагает Дмитрий Полевой. - Одна из них - согласие Сената США вынести на голосование резолюцию о включении в оборонный бюджет США положения, обязующего президента вводить ограничения против РФ и правительств других стран в случае доказанности факта их вмешательства в выборные процессы. Явная "усталость" инвесторов от этих историй вряд ли вызовет значимое ослабление рубля, однако вкупе с другими внешними рисками его возврат на уровни около 64.00/USD или выше может быть затруднен".

Уверенный рост доллара на мировом рынке (сразу на 0.7% по индексу DXY) обеспечил довольно однозначные условия для торговли ЕМ валютами, сообщается в комментарии эксперта. Почти все они вчера снизились на 0,1-0,8%, поэтому ослабление рубля на 0,25% выглядит, по мнению Дмитрия Полевого, вполне нормально, несмотря на то, что в течение дня доллар укреплялся до 64,45/USD. Однако минимумы были достигнуты в момент снижения котировок нефти Brent до US$61.30/брл. из-за новостей о более быстром восстановлении добычи в Саудовской Аравии. Но небольшое улучшение внешнего фона к вечеру обеспечил рост рубля до 64,20/USD к закрытию".