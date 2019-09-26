Торговая война, глобальный экономический рост, спроса на энергоресурсы - факторы влияния на нефтяные цены - "Нордеа Банк"

Основным глобальным фактором, который будет влиять на нефтяные котировки в ближайшее время, останется торговая война и, как следствие, перспективы глобального экономического роста и мирового спроса на энергоресурсы, сообщается в обзоре "Нордеа Банка".

История с сокращением добычи сырья в Саудовской Аравии не стала драйвером нефтяных цен. Тем не менее, сохранение напряженных отношений между США и Ираном, а также высокая геополитическая неопределенность на Ближнем Востоке продолжат оказывать умеренную локальную поддержку нефтяным контрактам в среднесрочной перспективе.

"На наш взгляд, основным глобальным фактором, который будет влиять на нефтяные котировки в ближайшее время, останется торговая война и, как следствие, перспективы глобального экономического роста и мирового спроса на энергоресурсы. В случае дальнейшей эскалации торговой войны или более резкого замедления мировой экономики цены на нефть вполне могут завершить год ниже отметки $60/bbl. Если же риторика по торговой войне будет умеренно позитивной, то геополитические факторы позволят нефти оставаться выше этой отметки", - указывают аналитики "Нордеа Банка".