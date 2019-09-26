Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне дешевеющей нефти и завершения налогового периода сентября

Москва. 26 сентября. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и в условиях завершения накануне основных налоговых выплат сентября.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,23-64,35 руб./$1, по итогам первых пяти минут торгов курс составил 64,3 руб./$1 (+15 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 70,42 руб./EUR1 (+19,3 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 16,94 копейки к уровню закрытия среды, до 67,05 рубля.

Доллар при этом оказался на 10,77 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 16,88 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне дешевеющей нефти и завершения налоговых выплат сентября. В среду, 25 сентября, крупнейшие компании завершили перечисление в бюджет НДПИ, НДС и акцизов объемом порядка 1,1 трлн рублей; оставшийся к уплате налог на прибыль, который выплачивается в понедельник, 30 сентября, равняется чуть более 200 млрд рублей.

Участники рынков ждут новостей относительно торгового конфликта между США и Китаем. Инвесторов воодушевили заявления президента США Дональда Трампа о возможности заключения торговой сделки с Китаем, однако на рынке сохраняется беспокойство по поводу начала процедуры импичмента Трампа.

В беседе с журналистами на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду Трамп сказал, что соглашение, призванное положить конец затянувшейся торговой войне США с Китаем, может быть достигнуто "раньше, чем вы думаете", добавив, что Китай "очень хочет заключить сделку".

Цены на нефть немного снижаются после падения по итогам предыдущей сессии, обусловленного ростом запасов нефти в США, а также сигналами быстрого восстановления Саудовской Аравией объектов, пострадавших от недавней атаки.

Поддержку рынку оказало заявление президента США Дональда Трампа о том, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено раньше, чем думают многие.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК снизилась на 0,2% - до $61,31 за баррель. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $62,39 за баррель, опустившись на 1,13%. Фьючерс на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,28% - до $56,33 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на 1,4%, до $56,49 за баррель.

Накануне СМИ сообщали со ссылкой на источники, что Saudi Aramco восстанавливает работу объектов, подвергшихся атаке, с опережением графика примерно на неделю. По данным источников, саудовская нефтекомпания уже располагает мощностями для производства нефти в объеме 11,3 млн б/с и рассчитывает восстановить мощности по добыче до нормального уровня - 12 млн б/с - к ноябрю.

Товарные запасы нефти в США на минувшей неделе увеличились на 2,41 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов на 190 тыс. баррелей.