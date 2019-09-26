В целом у российского рынка акций еще остаются шансы на возвращение к краткосрочному росту - ИК "Велес Капитал"

Основным позитивным фактором выступает повышение на биржах США накануне, что может способствовать умеренным покупкам на рынке РФ в течение дня. Нефтяные цены при этом сохраняют слабость, и данный фактор, вероятно, будет сдерживать рубль от дальнейшего укрепления. В течение сессии стоит обратить внимание на выступления представителей ЕЦБ и ФРС, а также макроэкономические данные из США. В целом у российского рынка акций еще остаются шансы на возвращение к краткосрочному росту, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.