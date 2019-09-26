26 сентября 2019 года 10:00
Утренние прогнозы: ориентир прежний - 2780 пунктов индекса Мосбиржи
Аналитики полагают, что в четверг при сохранении умеренного оптимизма на рынках индекс Мосбиржи продолжит движение к отметке 2780 пунктов.
Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Российский фондовый рынок завершил торги среды умеренным ростом на 0,2% по индексу МосБиржи. Сильных внутренних драйверов для рынка пока по-прежнему не видно - корпоративные отчеты за 3 кв. 2019 года начнут выходить только с середины октября. В этих условиях ключевое влияние на рынок продолжат оказывать внешние условия. В краткосрочной перспективе по индексу МосБиржи ориентир на диапазон 2750-2780 пунктов, и при сохранении умеренного оптимизма на рынках ожидается смещение торгов к верхней границе этого диапазона".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Индекс МосБиржи удержал важный уровень в 2750 пунктов, что с учетом локальной перепроданности многих бумаг дает хороший шанс на отскок. Вот только внешний фон пока к этому не располагает: американские фьючерсы в четверг с утра снижаются на 0,2%, хотя и остаются пока чуть выше нашего закрытия в среду. Поэтому мы ждем открытия рынка в районе нуля, быть может, с небольшим "плюсом". А дальше ход торгов будет зависеть от внешнего фона. Вполне возможно, что в ближайшие дни рынок будет поддерживать фактор окончания квартала - управляющим нужно показать прибыль по счетам клиентов для получения своего вознаграждения".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 2750-2770 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2780, 2790 п. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свое вчерашнее боковое движение. Этому способствует неопределенное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром".
ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы и рубль, скорее всего, изменятся незначительно ввиду неоднозначного внешнего фона. Основным позитивным фактором выступает повышение на биржах США накануне, что может способствовать умеренным покупкам на рынке РФ в течение дня. Нефтяные цены при этом сохраняют слабость, и данный фактор, вероятно, будет сдерживать рубль от дальнейшего укрепления. В течение сессии стоит обратить внимание на выступления представителей ЕЦБ и ФРС, а также макроэкономические данные из США. В целом у российского рынка еще остаются шансы на возвращение к краткосрочному росту".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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