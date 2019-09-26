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26 сентября 2019 года 09:45

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 26 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду после снижения в предыдущие три дня на заявлении президента Дональда Трампа о том, что торговая сделка между США и Китаем может быть заключена раньше, чем предполагалось. Трамп сказал журналистам в среду, что соглашение, призванное положить конец затянувшейся торговой войне США с Китаем, может быть достигнуто "раньше, чем вы думаете", добавив, что Китай "очень хочет заключить сделку". Это отодвинуло на второй план сообщения о том, что демократы в Конгрессе начали процедуру объявления импичмента Трампу.

Белый дом в среду опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся в июле этого года. Согласно документу, президент США в беседе просил расследовать дело сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Однако он не увязывал с этим дальнейшее выделение помощи Украине. Ряд СМИ ранее в сентябре сообщал, что в ходе этого разговора Трамп неоднократно просил Зеленского начать антикоррупционное расследование в отношении Хантера Байдена - сына участника президентской гонки в США Джо Байдена. Ряд изданий сообщал, что Трамп даже задерживал выделение военной помощи Украине, чтобы подтолкнуть Киев к такому расследованию. Демократы считают такие действия серьезным нарушением - попыткой Трампа использовать свои должности для достижения политических целей. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в четверг, трейдеры оценивают новости с торгового "фронта". Японский индекс Nikkei 225 снизился по итогам дня на 0,13%, гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 0,1%, китайский Shanghai Composite теряет 0,4%, южнокорейский KOSPI - 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,5%. Китайский рынок падает, поскольку трейдеры фиксируют прибыли перед длительными праздниками по случаю Дня образования КНР, стартующими 1 октября.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться после падения по итогам предыдущей сессии, обусловленного ростом запасов нефти в США, а также сигналами быстрого восстановления Саудовской Аравией объектов, пострадавших от недавней атаки. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $62,27 за баррель, что на 0,19% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $62,39 за баррель, опустившись на 1,13%. Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,23% - до $56,36 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на 1,4%, до $56,49 за баррель.

Накануне СМИ сообщали со ссылкой на источники, что Saudi Aramco восстанавливает работу объектов, подвергшихся атаке, с опережением графика примерно на неделю. По данным источников, саудовская нефтекомпания уже располагает мощностями для производства нефти в объеме 11,3 млн б/с и рассчитывает восстановить мощности по добыче до нормального уровня - 12 млн б/с - к ноябрю. Товарные запасы нефти в США на минувшей неделе увеличились на 2,41 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов на 190 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,134 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,597 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 сентября вырос по отношению к предыдущему торговому дню всего на 0,04% и составил 106,95 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 632,43 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (+0,74%), "Роснефть-002Р-05" (+0,5%) и "ВЭБ.РФ-001Р-09" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001P-08" (-0,6%), "Тинькофф Банк-001P-02R" (-0,4%) и "АФК Система-1Р-10" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России 24 сентября разместил 13,72% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_RU-EQT_BSK-48m-001Р-144R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму 137,221 млн рублей. Срок обращения выпуска - 4 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,774% годовых. По выпуску предусмотрена также выплата дополнительного дохода.

Кроме того, Сбербанк России разместил 25,35% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-EURUSD_RA_FIX-1Y-001Р-136R номинальным объемом 7 млрд рублей на сумму 1 млрд 774,816 млн рублей. Срок обращения выпуска - около одного года (371 день). По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. По выпуску предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

Тинькофф банк полнотью разместил облигации серии 001P-03R объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на 10-летние бонды прошел 17 сентября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,25% годовых. Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 8,42% годовых.

ЛК "Европлан" установила ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-03 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,8% годовых. Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 8,99% годовых. Сбор заявок на бонды прошел 25 сентября. Техразмещение запланировано на 3 октября.

ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") планирует 2 октября начать размещение облигаций серии 001Р-13, 8 октября - серии 001Р-17 общим объемом 4 млрд рублей. Объем каждой из серий по 2 млрд рублей. Облигации сроком обращения около 27 лет (9 тыс. 855 дней) планируется разместить по закрытой подписке. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена на уровне 5,3% годовых, купоны годовые. У выпусков амортизационная система погашения: эмитент примерно через 17 лет с момента размещения будет гасить каждый год по 5% от номинала, а в день погашения выплатит оставшиеся 50% выпуска. Облигации размещаются в рамках программы серии 001Р объемом 66 млрд 466 млн 200 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

Кредит Европа банк планирует 4 октября провести сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 8,90-9,15% годовых. Ему соответствует доходность к погашению на уровне 9,20-9,47% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 11 октября.

ООО "Легенда" утвердило дополнительный выпуск облигаций N1 серии 001Р-01 объемом 545,245 млн рублей. Бумаги будут размещаться по открытой подписке. Номинальный объем серии 001Р-01 составляет 2 млрд рублей. В июле 2018 года компания разместила бонды на 1 млрд 454,755 млн рублей. Ставка купона была установлена в размере 14% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ПАО "ТрансФин-М" установило ставки 11-12-го купонов биржевых облигаций серии БО-34 в размере 9,75% годовых. Компания завершила размещение выпуска в октябре 2014 года. Эмитент разместил бумаги на 2 млрд 405 млн рублей, что составляет 96,2% выпуска номинальным объемом 2,5 млрд рублей. Ставка текущего купона - 10,5% годовых. По выпуску 14 октября предстоит оферта.

ООО "Инвестторгстрой" (Екатеринбург) установило ставку 5-го купона облигаций серии БО-01 в размере 12% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 1 млрд рублей прошло в октябре 2018 года. Ставка 1-го купона составляет 12,5% годовых, купоны квартальные. Ставки 2-40-го купонов определяются как величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню очередного купонного периода, плюс маржа, равная 5%.

ООО "Транспортная концессионная компания" установила ставку 4-го купона облигаций класса "А1" в размере 7,662% годовых. Облигации класса "А1" объемом 1,241 млрд рублей компания разместила в сентябре 2016 года. Срок обращения бондов - 17 лет. По облигациям выплачиваются годовые купоны. Ставка 1-го купона бондов класса "А1" была установлена в размере 12,5% годовых, ставки 2-5-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 3% годовых. В обращении в настоящее время находятся 4 выпуска классических облигаций компании "А1", "А2", "А4" и "Б" на общую сумму 10,539 млрд рублей.

Банк "Центр-инвест" (MOEX: CINB) выставил на 9 апреля 2020 года оферту по облигациям серии БО-001Р-04 объемом до 713,852 млн рублей. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 09:00 МСК 26 марта 2020 года по 18:00 МСК 8 апреля 2020 года. Цена приобретения - 100% от номинала. Банк в августе 2018 года завершил размещение облигаций серии БО-001Р-04 объемом 600 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. В июле 2019 года банк доразместил выпуск на 113 млн 852 тыс. рублей. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 8,25% годовых. Ставки 4-13-го купонов устанавливаются в размере ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1 процентный пункт. Ставка текущего купона составляет 8,5% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 10 октября.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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