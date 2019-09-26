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26 сентября 2019 года 09:54

Цены на нефть стабилизировались

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в четверг. Цены на нефть стабилизировались.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду после снижения в предыдущие три дня на заявлении президента Дональда Трампа о том, что торговая сделка между США и Китаем может быть заключена раньше, чем предполагалось.

Трамп сказал журналистам в среду, что соглашение, призванное положить конец затянувшейся торговой войне США с Китаем, может быть достигнуто "раньше, чем вы думаете", добавив, что Китай "очень хочет заключить сделку", пишет MarketWatch.

Это отодвинуло на второй план сообщения о том, что демократы в Конгрессе начали процедуру объявления импичмента Трампу.

Белый дом в среду опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся в июле этого года. Согласно документу, президент США в беседе просил расследовать дело сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Однако он не увязывал с этим дальнейшее выделение помощи Украине.

Ряд СМИ ранее в сентябре сообщал, что в ходе этого разговора Трамп неоднократно просил Зеленского начать антикоррупционное расследование в отношении Хантера Байдена - сына участника президентской гонки в США Джо Байдена. Ряд изданий сообщал, что Трамп даже задерживал выделение военной помощи Украине, чтобы подтолкнуть Киев к такому расследованию.

Демократы считают такие действия серьезным нарушением - попыткой Трампа использовать свои должности для достижения политических целей. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны.

"Безусловно, на рынке есть определенные политические риски, и время от времени это вызывает беспокойство", - сказал в интервью MarketWatch Джон Кэри, управляющий директор Amundi Pioneer, отметив, однако, что в ближайшей перспективе внимание инвесторов будет сосредоточено на корпоративной отчетности и экономической статистике.

Согласно опубликованным в среду данным, продажи новых домов в США в августе 2019 года подскочили на 7,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 713 тыс. домов в годовом исчислении. При этом июльский показатель был пересмотрен в сторону повышения, с 635 тыс. до 666 тыс., свидетельствуют данные министерства торговли страны. Аналитики в среднем ожидали увеличения показателя с ранее указанного уровня на 3,8%, до 659 тыс.

Акции табачной компании Philip Morris International (PMI) по итогам торгов в среду выросли на 5,2%, Altria - снизились на 0,4% после сообщения, что две компании прекратили переговоры о слиянии. PMI была выделена из Altria в 2008 году.

Цена бумаг нефтедобывающей компании Marathon Petroleum подскочила на 8,4% после того, как к ней проявила интерес инвесткомпания Elliott Management. Инвесткомпания известна тем, что продвигает радикальные изменения в фирмах, акциями которых она владеет, в расчете на увеличение их рыночной стоимости.

Капитализация Best Buy уменьшилась на 0,4%. Американский ритейлер электроники ранее представил пятилетний план развития бизнеса, который предусматривает сокращение расходов на $1 млрд в год к 2025 финансовому году и увеличение выручки на 17%, до $50 млрд.

Стоимость акций онлайн-аукциона eBay упала на 0,8% на новости об отставке гендиректора компании Девина Венига.

Рыночная стоимость Nike Inc. повысилась на 4,2% после того, как крупнейший в мире производитель спортивных товаров сообщил о росте прибыли и выручки в первом квартале 2020 финансового года.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду повысился на 162,94 пункта (0,61%) и составил 26970,7 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 18,27 пункта (0,62%) - до 2984,87 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 83,76 пункта (1,05%) и составил 8077,38 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в четверг, трейдеры оценивают новости с торгового "фронта".

Японский индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов в четверг на 0,2%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,1%, китайский Shanghai Composite потерял 0,4%, южнокорейский KOSPI - 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,5%.

Накануне Япония и США подписали соглашение, являющееся первым этапом торговой сделки между двумя странами. Соглашение, подписанное президентом США Дональдом Трампом и японским премьером Синдзо Абэ на полях Генассамблеи ООН, регулирует торговлю сельскохозяйственной и промышленной продукцией, а также цифровыми услугами, однако в нем не оговаривается главный вопрос - об экспорте в Штаты японских автомобилей.

Трамп назвал достигнутые с Абэ договоренности "первым этапом феноменального торгового соглашения", отметив, что стороны работают над более широким соглашением.

Абэ в свою очередь сказал, что подписанное соглашение отвечает интересам обеих стран. "Мы успешно охватили широкий круг сфер, - не только промышленные товары, но и сельскохозяйственную продукцию, и цифровые услуги", - заявил он.

Абэ подтвердил, что получил заверения от Трампа, что США не будут облагать дополнительными пошлинами японские автомобили и автокомпоненты. "Между мной и президентом Трампом есть четкое соглашение, что дополнительных пошлин не будет", - сказал японским премьер.

В настоящее время автомобили и автокомпоненты, на долю которых приходится значительная часть японского экспорта, облагаются в Штатах 2,5%-ной пошлиной.

Акции японских автопроизводителей дорожают в четверг: стоимость бумаг Toyota выросла на 1,1%, Honda - на 1,4%, Nissan - 0,8%, Mazda - на 1,4%.

Накануне Трамп также заявил, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено раньше, чем думают многие.

Он отметил, что видит "хорошие шансы" на достижение соглашения с КНР, добавив, что Пекин уже начал наращивать закупку в Штатах таких продуктов, как говядина и свинина.

Китайский рынок, однако, падает, поскольку трейдеры фиксируют прибыли перед длительными праздниками по случаю Дня образования КНР, стартующими 1 октября, пишет MarketWatch.

"Трейдеры фиксируют прибыли по акциям компаний, показавших наилучшую динамику за последнее время, - говорит аналитик Central China Securities Чжан Ган. - За длинные выходные может случиться все, что угодно".

Акции китайского производителя свинины Muyuan Foodstuff Co. подешевели в ходе торгов на 8,9%.

Накануне СМИ сообщали, что китайские компании готовятся увеличить закупку свинины в США. По данным Bloomberg, китайские покупатели запрашивают информацию о ценах у экспортеров свинины, включая Smithfield Foods Inc. и Tyson Foods Inc. Объем покупок не согласован окончательно, однако, по данным источников, может составить около 100 тыс. тонн, часть которых пойдет в госрезервы.

Цены на нефть стабилизировались после падения по итогам предыдущей сессии, обусловленного ростом запасов нефти в США, а также сигналами быстрого восстановления Саудовской Аравией объектов, пострадавших от недавней атаки.

Поддержку рынку оказало заявление президента США Дональда Трампа о том, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено раньше, чем думают многие.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $62,36 за баррель, что на $0,03 (0,05%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $62,39 за баррель, опустившись на $0,71 (1,13%).

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,01 (0,02%) - до $56,48 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на $0,8 (1,4%), до $56,49 за баррель.

Трамп заявил в среду, что видит "хорошие шансы" на достижение соглашения с КНР, добавив, что Пекин уже начал наращивать закупку в Штатах таких продуктов, как говядина и свинина.

"Сигналы ослабления напряженности в торговой сфере нивелировали поток негативных данных, который определял динамику рынка на этой неделе", - отмечает аналитик AxiTrader Стивен Иннес.

"Цены на нефть находились под давлением всю неделю на сообщениях, что Саудовская Аравия быстро восстанавливает производство нефти после атак", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Накануне СМИ сообщали со ссылкой на источники, что Saudi Aramco восстанавливает работу объектов, подвергшихся атаке, с опережением графика примерно на неделю. По данным источников, саудовская нефтекомпания уже располагает мощностями для производства нефти в объеме 11,3 млн б/с и рассчитывает восстановить мощности по добыче до нормального уровня - 12 млн б/с - к ноябрю.

Товарные запасы нефти в США на минувшей неделе увеличились на 2,41 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов на 190 тыс. баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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