Фактор конца квартала поддержит рынок акций - Алор Брокер

Индекс МосБиржи удержал важный уровень в 2750 пунктов, что с учетом локальной перепроданности многих бумаг дает хороший шанс на отскок. Вот только внешний фон пока к этому не располагает: американские фьючерсы в четверг с утра снижаются на 0,2%, хотя и остаются пока чуть выше нашего закрытия в среду. "Поэтому мы ждем открытия рынка в районе нуля, быть может, с небольшим "плюсом". А дальше ход торгов будет зависеть от внешнего фона. Вполне возможно, что в ближайшие дни рынок будет поддерживать фактор окончания квартала - управляющим нужно показать прибыль по счетам клиентов для получения своего вознаграждения", - отмечает в своем комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.