При малейшем ухудшении внешнего фона рубль в паре с долларом уйдет в район 64,5, а потом и к 65 - Алор Брокер

Рубль в среду вечером сумел отыграть часть дневных потерь, но перспективы для российской валюты остаются не радужными. Практически завершился налоговый период. Минфин не особо нуждается в привлечении денег и по-прежнему не дает существенной премии на первичных аукционах по ОФЗ, что сдерживает приток валюты в страну. В октябре Минфин незначительно, но увеличит закупку валюты в рамках бюджетного правила из-за подорожавшей в сентябре нефти. Поэтому при малейшем ухудшении внешнего фона рубль в паре с долларом уйдет в район 64,5, а потом и к 65. Правда, в четверг с утра доллар немного слабеет к основным мировым валютам, но это пока не стоит рассматривать как смену тренда, отмечает в своем комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.