.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / В краткосрочной перспективе по индексу МосБиржи ориентируемся на диапазон 2750-2780 пунктов - Промсвязьбанк
.
26 сентября 2019 года 09:14
В краткосрочной перспективе по индексу МосБиржи ориентируемся на диапазон 2750-2780 пунктов - Промсвязьбанк
Российский фондовый рынок завершил торги среды умеренным ростом на 0,2% по индексу МосБиржи. Сильных внутренних драйверов для рынка пока по-прежнему не видно - корпоративные отчеты за 3 кв. 2019 года начнут выходить только с середины октября. В этих условиях ключевое влияние на рынок продолжат оказывать внешние условия. В краткосрочной перспективе по индексу МосБиржи ориентир на диапазон 2750-2780 пунктов, и при сохранении умеренного оптимизма на рынках ожидается смещение торгов к верхней границе этого диапазона, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского.
.
26 сентября 2019 года 09:01
убль реагировал в среду на нефтяные цены, копируя динамику и укрепившись к вечеру. Достаточно неплохие итоги аукционов по размещению ОФЗ особого влияния не оказали, хотя было продано бумаг на 32 млрд рублей. Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам августа снизилась до 29,7%, что закономерно на фоне... читать дальше
.25 сентября 2019 года 19:53
Москва. 25 сентября. Доллар повышается, евро снижается на "Московской бирже" в среду вечером, рубль немного слабеет к бивалютной на фоне опережающего снижения в паре с долларом. читать дальше
.25 сентября 2019 года 19:20
Рынок акций РФ завершил день консолидацией, индекс МосБиржи смог выйти в "плюс" за счет ослабления рубля
Москва. 25 сентября. Рынок акций РФ завершил торги смешанной динамикой blue chips и индексов на фоне наметившейся коррекции в США после отката, вызванного новой критикой президента США Дональда Трампа в адрес Китая; индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля смог отыграть дневные потери и выйти в "плюс", хотя нефть оставалась под давлением на фоне быстрого восстановления добычи в Саудовской Аравии. читать дальше
.25 сентября 2019 года 19:15
Цены евробондов РФ в среду снижаются 2-й день подряд вслед за UST на новостях об импичменте президента США
Москва. 25 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно снижаются второй день подряд вслед за негативной динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries), сформировавшейся на новостях об инициировании в Конгрессе США процесса поиска оснований для объявления импичмента президенту страны. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительны. читать дальше
.25 сентября 2019 года 19:00
(добавлена таблица) Альфа-банк возобновил анализ "Яндекса" (MOEX: YNDX) и Mail.ru, сообщается в обзоре аналитиков банка Анны Курбатовой и Олеси Воробьевой. Рекомендация для акций "Яндекса" и глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru была дана "выше рынка". Оценки и рекомендации... читать дальше
.25 сентября 2019 года 18:53
В среду российский фондовый рынок попытался продолжить негативную динамику, однако улучшение вечером внешнего фона привело к возвращению индекса МосБиржи к уровням закрытия предыдущего дня, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Так, на рынке энергоносителей... читать дальше
.25 сентября 2019 года 18:31
Альфа-банк возобновил анализ "Яндекса" (MOEX: YNDX) и Mail.ru, сообщается в обзоре аналитиков банка Анны Курбатовой и Олеси Воробьевой. Рекомендация для акций "Яндекса" и глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru была дана "выше рынка". читать дальше
.25 сентября 2019 года 18:20
Ренессанс Капитал добавил Роснефть и Систему в топ-лист бумаг на покупку, убрал из него VEON, Полюс, Транснефть и Тинькофф банк
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" добавила в топ-лист бумаг, наиболее привлекательных в настоящее время для покупки на развивающихся и фронтирных рынках, из бумаг российских компаний акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) и глобальные депозитарные расписки (GDR) "Системы", сообщается в обзоре... читать дальше
.25 сентября 2019 года 18:00
Глубина дефляционных процессов усиливает вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ - Промсвязьбанк
Глубина дефляционных процессов усиливает вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Дениса Попова. За неделю с 17 по 23 сентября Росстат не зафиксировал изменение индекса потребительской инфляции. В среднесуточном выражении с начала... читать дальше
.25 сентября 2019 года 17:28
Дальнейшая динамика отечественного рынка акций будет зависеть от "риск-аппетита" глобальных инвесторов - УК "Райффайзен Капитал"
Дальнейшая динамика отечественного рынка акций будет зависеть от того, как макростатистика и финансовые отчеты компаний за 3 квартал 2019 года отразятся на "риск-аппетите" глобальных инвесторов, сообщается в комментарии УК "Райффайзен Капитал". В среду, 25 сентября, на российском фондовом рынке... читать дальше
.25 сентября 2019 года 17:18
Вероятен высокий спрос на доразмещение рублевых облигаций Ритейл Бел Финанс-1, учитывая приемлемое кредитное качество и привлекательную доходность свыше 10%, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Евроторг доразместит выпуск рублевых облигаций Ритейл Бел Финанс-1 на 5 млрд RUB. Таким образом,... читать дальше
.25 сентября 2019 года 16:22
В середине недели рубль возвращается к уровням 64,2-64,3 за доллар на фоне возросших политических рисков. В ближайшей перспективе рубль может продолжить умеренное ослабление, однако американские политические коллизии вряд ли станут основным драйвером данного движения, говорится в комментарии "БКС... читать дальше
.25 сентября 2019 года 15:58
Москва. 25 сентября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях негативной динамики на большинстве мировых бирж и цен на нефть. читать дальше
.25 сентября 2019 года 15:56
оссийский рынок акций может завершить торги среды в "минусе", однако падение будет незначительным за счёт ослабления рубля, который следует в фарватере прочих рискованных активов, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Утро среды на российском рынке акций начиналось на негативном внешнем... читать дальше
.25 сентября 2019 года 15:12
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость обыкновенных акций "Русснефти" (MOEX: RNFT) с 540 рублей до 490 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "сокращать" до "продавать". "Мы понизили рекомендацию для... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.