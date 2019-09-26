В четверг рубль, вероятно, продолжит торги вблизи уровня 64 за доллар - ИФК "Солид"

Рубль реагировал в среду на нефтяные цены, копируя динамику и укрепившись к вечеру. Достаточно неплохие итоги аукционов по размещению ОФЗ особого влияния не оказали, хотя было продано бумаг на 32 млрд рублей. Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам августа снизилась до 29,7%, что закономерно на фоне спроса на защитные активы и снижения доходности сделок carry-trade. В четверг рубль, вероятно, продолжит торги вблизи уровня 64 за доллар, предполагает аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук.