Рубль дешевеет к доллару и развернулся вверх к евро следом за динамикой валют на Forex

Москва. 25 сентября. Доллар повышается, евро снижается на "Московской бирже" в среду вечером, рубль немного слабеет к бивалютной на фоне опережающего снижения в паре с долларом.

Курс доллара США составил 64,23 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 24,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,32 руб./EUR1, подешевев на 16,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 5,91 копейки - до 66,97 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и развернулся вверх к евро на вечерних торгах. Разнонаправленная динамика рубля в основных парах обусловлена ростом доллара к евро на глобальном рынке в связи с уменьшением интереса инвесторов к рисковым активам на фоне обострения политической ситуации в США. Пара "евро-доллар" снижалась на 0,7%, до 1,0945 за евро.

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу. Расследование будут вести шесть комитетов нижней палаты Конгресса, чтобы определить статью, по которой может вестись процедура импичмента, и вынести этот вопрос на голосование в Палате представителей.

В центре внимания инвесторов, помимо этого, остаются торговые отношения США и Китая, а также потенциальные последствия затянувшегося конфликта для экономического роста. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН во вторник, Трамп подверг критике торговые практики Китая, что было негативно воспринято инвесторами с учетом того, что представители двух стран готовятся провести встречу в Вашингтоне в ближайшие недели.

Американский лидер обвинил Пекин в манипулировании валютным курсом, краже интеллектуальной собственности и демпинге, отметив, что Всемирной торговой организации требуются радикальные изменения из-за политики Китая. Министр иностранных дел КНР Ван И, в свою очередь, отметил, что из-за развязанной Вашингтоном торговой войны с Китаем отношения между двумя странами "вновь находятся на перекрестке". По его словам, Китай не боится угроз, однако выступает за решение всех спорных вопросов путем переговоров и консультаций, поскольку здоровое развитие торгово-экономических связей на равноправной основе между двумя странами отвечает не только их интересам, но и интересам развития мировой торговли.

Завершение основных налоговых выплат сентября перестает оказывать поддержку рублю. В среду, 25 сентября, крупнейшие компании завершили перечисление в бюджет НДПИ, НДС и акцизов объемом порядка 1,1 трлн рублей; оставшийся к уплате налог на прибыль, который выплачивается в понедельник, 30 сентября, равняется чуть более 200 млрд рублей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, рубль "припадает" на торгах среды вслед за нефтью и на фоне растущего на мировом рынке доллара. "Факторами, которые в той или иной степени продолжали оказывать поддержку рублю днем, выступали налоговый период с продажами валюты экспортеров, и аукционы Минфина по продаже ОФЗ. Сегодня они прошли успешно, при высоком спросе со стороны инвесторов. В минус рублю, кроме падающей нефти, идут опасения по поводу торговых договоренностей американцев с китайцами, и это какая-то бесконечная история. И, кроме того, это внутриполитические проблемы в США, связанные с импичментом Трампа. Несмотря на то, что в реальности импичмент может не получиться, инициатива демократов вызывает неопределенность и нервозность на рынках", - отметил Карпов.

"Рубль все-таки не устоял под напором внешнего фона, который к среде оставляет желать лучшего. Нефть в минусе, интерес к риску сократился, а поддержка со стороны налогового периода штука такая - в моменте есть, но фундаментально нет. (. . .) Дональд Трамп накануне не удержался и отпустил пару "шпилек" в адрес Пекина, который, согласно американской точке зрения, манипулирует валютными курсами и ведет неприемлемую экономическую политику. Это мало удивило сам Китай, но инвесторы все же умерили интерес к риску и к нефти: если на этом фоне торговые переговоры между сторонами снова остановятся, потребность в энергоносителях в Поднебесной продолжит сокращаться. Это и исключает в моменте положительный эффект для рубля от проходящего налогового периода и возвращает его к более приемлемым и здоровым отметкам", - говорит старший аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

Нефть эталонных марок дешевеет в ходе торгов в среду на перспективах более быстрого, чем ожидалось, восстановления добычи в Саудовской Аравии. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 1,81% - до $61,96 за баррель. Фьючерс на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизился на 1,8% - до $56,26 за баррель.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, Саудовская Аравия к настоящему моменту восстановила максимальные мощности по добыче нефти до 11 млн баррелей в сутки, на неделю раньше запланированного срока. При этом производственные мощности комплекса "Абкайк" в настоящее время составляют 4,92 млн баррелей в сутки, месторождения Хурайс - 1,3 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню до атак 14 сентября или превышает его.

Также негативным фактором для нефтяного рынка стали заявления Трампа в ООН, где он раскритиковал торговые практики Китая. Как отмечают аналитики Citigroup, торговый спор между странами уже привел к сокращению почти вдвое темпов роста спроса на нефть.

"Снижение цен в последние дни связано как с ускоренным восстановлением добычи Саудовской Аравии, так и со снижением напряженности в заявлениях относительно Ирана. Понижательного тренда в ценах мы не видим - цена возвращается на уровни, которые были до атаки на Абкайк, с начала лета нефть торгуется в диапазоне $60-65 за баррель Brent. Мы осторожно оцениваем перспективы цен на нефть (при условии нормализации ситуации на Ближнем Востоке), но ожидаем положительной динамики по итогам года", - говорит старший аналитик Альфа-банка Антон Корыцко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26 сентября на 48,13 копейки, до 64,1873 руб./$1, и увеличил курс евро на 56,75 копейки, до 70,5868 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в среду на 57,33 копейки по отношению ко вторнику и составил 64,2578 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 55,51 копейки и составил 64,2982 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 934,735 млн, из которых $944,253 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 990,482 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 63,02 копейки по отношению ко вторнику, до 70,6466 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 58,45 копейки и составил 70,6448 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR1 млрд 106,885 млн, из которых EUR445,562 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR661,323 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу слегка понизились в среду. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая не изменилась по сравнению со вторником и осталась на отметке 7,13% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,01% и 7,08% годовых соответственно. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 2 б.п. - до 7,22% и 7,29% годовых соответственно.

"В среду банки проводили окончательные расчеты по крупнейшим платежам - НДПИ, акцизам и НДС. К пику налогового периода банковский сектор подошел с комфортным запасом ликвидности, поэтому крупные платежи в бюджет остались незамеченными для ставок МБК. В частности, индикативная MosPrime "овернайт" осталась в среду днем на уровне ключевой ставки ЦБ и в целом практически не меняется с момента снижения ключевой ставки регулятором в начале сентября. (. . .) При этом накануне банки забрали часть средств с недельных депозитов в ЦБ, поэтому в среду платежи по налогам сопровождались встречным притоком ликвидности в банковскую систему на сумму 251 млрд рублей. До конца месяца кредитным организациям остается еще перечислить платежи по налогу на прибыль, однако их объем уже не окажет видимого давления на ликвидную позицию банковского сектора. В то же время нельзя исключать некоторого инерционного роста ставок МБК к концу месяца после оттока ликвидности в бюджет", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.