Рынок акций РФ завершил день консолидацией, индекс МосБиржи смог выйти в "плюс" за счет ослабления рубля

Москва. 25 сентября. Рынок акций РФ завершил торги смешанной динамикой blue chips и индексов на фоне наметившейся коррекции в США после отката, вызванного новой критикой президента США Дональда Трампа в адрес Китая; индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля смог отыграть дневные потери и выйти в "плюс", хотя нефть оставалась под давлением на фоне быстрого восстановления добычи в Саудовской Аравии.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2760,29 пункта (+0,2%, минимум сессии - 2739,11 пункта), индекс РТС - 1354,01 пункта (-0,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,8%.

Доллар подрос до 64,23 рубля (+0,24 рубля).

Подорожали рублевые акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%),"Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%).

Подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2% и -0,6% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,5%).

В США индексы накануне снизились на фоне критики президента США Трампа в адрес Китая, которая подорвала оптимизм инвесторов, связанный с надеждами на успех торговых переговоров в октябре, пишет MarketWatch. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН во вторник, Трамп подверг критике торговые практики Китая, что было негативно воспринято инвесторами с учетом того, что представители двух стран готовятся провести встречу в Вашингтоне в ближайшие недели.

Американский лидер обвинил Пекин в манипулировании валютным курсом, краже интеллектуальной собственности и демпинге, отметив, что Всемирной торговой организации требуются радикальные изменения из-за политики Китая.

Снижение котировок усилилось на фоне беспокойства инвесторов по поводу угрозы объявления импичмента Трампу. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила в среду о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу. Расследование будут вести шесть комитетов нижней палаты Конгресса, чтобы определить статью, по которой может вестись процедура импичмента, и вынести этот вопрос на голосование в Палате представителей.

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite снизился на 1%), минусует Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,02-0,8%), но наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Нефть в среду подешевела на сигналах роста запасов в США при сохраняющихся опасениях ослабления спроса в условиях конфликта Вашингтона и Пекина, а также на фоне восстановления добычи в Саудовской Аравии.

Как сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, государственная нефтедобывающая корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco восстанавливает работу объектов, подвергшихся атаке, с опережением графика примерно на неделю.

Статистика Минэнерго США оказалась в целом негативной, однако нефть после первой реакции начала корректироваться вверх и отыграла часть дневных потерь. Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,4 млн баррелей при прогнозах сокращения на 0,2-0,6 млн баррелей, также выросли резервы бензина при прогнозах снижения, но упали запасы дистиллятов (на 2,98 млн баррелей, при ожидавшемся сокращении на 0,4 млн баррелей).

Цена Brent к 18:50 МСК находилась на $1,8 ниже уровня суточной давности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $62,06 за баррель (-1,7% и -2,6% накануне), ноябрьская цена WTI - $56,31 за баррель (-1,7% и -2,3% во вторник).

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, новостной фон в среду способствовал уходу инвесторов из рисковых активов. Несмотря на позитивные сигналы по поводу возобновления торговых переговоров США-КНР в октябре, о чем заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, выступление Трампа на ассамблее ООН было выдержано в критическом тоне по отношению к китайской экономической политике (Трамп подверг критике нерыночные методы стимулирования). В то же время в позитивном ключе был отмечен вклад китайского лидера в деэскалацию ситуации в Гонконге.

Добавила пессимизма рынкам новость о начале формальной процедуры импичмента президента Трампа в связи с имевшими, якобы, нарушениями во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Нижняя палата может проголосовать за такое решение, но перспективы данного дела близки к нулю и оно носит скорее информационный характер в преддверии начала предвыборного сезона, считает эксперт.

По словам портфельного управляющего УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, отсутствие позитивных комментариев от Китая и США по прогрессу в торговых переговорах и, напротив, заявления сторон о приверженности каждой ранее предъявленным требованиям (Китай настаивает на снятии всех пошлин, США - не рассматривает "плохую" сделку) только усиливают опасения инвесторов по поводу дальнейшего замедления мировой экономики и снижают спрос на наиболее цикличные сырьевые активы.

Народный Банк Китая своим заявлением о стремлении к сбалансированному росту ВВП и денежной массы также снизил энтузиазм участников торгов, ожидавших новых, еще более существенных монетарных стимулов в Китае. Даже новости о наращивании импорта Китаем свинины из США никого не вдохновили.

На следующей неделе выйдут данные по китайским PMI за сентябрь, которые легко могут разочаровать, учитывая консенсус, предполагающий улучшение показателей по сравнению с августом. Через неделю стартует новый сезон отчетностей, который даст еще более детальное понимание, какой эффект, насколько разрушительный и для каких секторов оказали торговые войны, в частности, новые торговые пошлины США на китайские товары, отмечает Кирсанова.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, негативный внешний фон в среду был сформирован статистикой в США и обострением политической борьбы в Вашингтоне, хотя к вечеру ситуация несколько выправилась. Частично этому способствует то, что идея отрицательных ставок по валютным депозитам находит все больше сторонников. Соответственно, можно ожидать, что часть валютных депозитов в евро и швейцарских франках придет на фондовый рынок. Слабость демонстрировали нефтяные бумаги и акции сталеваров.

На валютном рынке есть опасения, что на негативном внешнем фоне ослабление рубля может усилиться после завершения налогового периода. Кроме того, обострение политической борьбы в Вашингтоне не способствует аппетиту к рисковым активам, а нефть Brent стремится вернуться к отметке $60 за баррель на фоне восстановления добычи в Саудовской Аравии и роста беспокойства по поводу замедления мировой экономики.

По сообщениям источников Reuters, Саудовская Аравия восстановила свою добычу до 11,3 млн б/с, то есть можно говорить о том, что производство нефти восстановилось раньше заявленных сроков. Вопрос импичмента Трампа страшен не тем, что глава США может лишиться кресла в Белом доме, а тем, что это свидетельство обострения предвыборной борьбы. Перспективы очередного бюджетного кризиса становятся все более очевидными, как и невозможность принять новый пакет налоговых послаблений, которые обещал Трамп. Соответственно, рынок может не дождаться новых денег. На российском рынке индекс МосБиржи смог отыграть утренние потери благодаря ослаблению рубля, отмечает Кочетков.

По словам старшего аналитика Альфа-банка Антона Корыцко, снижение нефтяных цен в последние дни связано как с ускоренным восстановлением добычи Саудовской Аравии, так и со снижением напряженности в заявлениях относительно Ирана, однако причин для паники нет. "Понижательного тренда в ценах мы не видим - цена возвращается на уровни, которые были до атаки на Абкаик, с начала лета нефть торгуется в диапазоне $60-65 за баррель. Мы осторожно оцениваем перспективы цен на нефть при условии нормализации ситуации на Ближнем Востоке, но ожидаем положительной динамики по итогам года", - говорит эксперт.

Аналитики Альфа-банка также напомнили, что до начала длительных праздничных выходных в Китае остается несколько дней (Национальный праздник День образования КНР отмечается с 1 по 7 октября - прим. ИФ), и в этот период инвесторы будут плавно сокращать позиции в акциях развивающихся стран на опасениях, что представителям Китая и США не удаться выработать торговые соглашения до середины октября, когда будут повышены ввозные пошлины на китайские товары.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката в среду выступили акции ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (-26,6%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-11,1%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-5,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+21%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+16,5%), ОАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+8,5%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+7%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+3,1%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 39,059 млрд рублей (из них 8,612 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).