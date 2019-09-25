Цены евробондов РФ в среду снижаются 2-й день подряд вслед за UST на новостях об импичменте президента США

Москва. 25 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно снижаются второй день подряд вслед за негативной динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries), сформировавшейся на новостях об инициировании в Конгрессе США процесса поиска оснований для объявления импичмента президенту страны. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительны.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 23 сентября на 3 базисных пункта и составила 112,72% от номинала, что соответствует доходности 2,86% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась на 5 базисных пунктов по отношению к закрытию вторника, составив 100,75% от номинала. Их доходность выросла на 2,5 пункта и составила 1,64% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 1,5 пункта и составил 122 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к 24 сентября на 80 базисных пунктов - до 128,02% от номинала (доходность выросла на 4,5 базисного пункта - до 4,04% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 63 базисных пункта - до 124,1% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 3,995% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 22 базисных пункта - до 109,72% от номинала (доходность выросла на 3,5 пункта - до 3,125% годовых), с погашением в 2023 году - на 12 базисных пунктов, до 109,43% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 2,37% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 75 базисных пунктов - до 119,65% от номинала (доходность выросла на 4 пункта и составила 4,06% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 40 базисных пунктов, до 106,92% от номинала (доходность выросла на 5,5 пункта - до 3,23% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации вновь снижаются в цене, а их доходности подрастают. В частности, процентные ставки десятилетних евробондов РФ с погашением в 2029 году выросли на 2 базисных пункта, до 3,43% годовых. Аналогичная динамика фиксируется для большинства долговых бумаг развивающихся стран, в частности доходности десятилетних бумаг Индонезии, ЮАР, Бразилии, Мексики прибавляют в среднем также порядка 2 базисных пунктов. Формированию тенденции к ценовому снижению способствует, прежде всего, негативная динамика базовых активов - US Treasuries. Основным негативным фактором для мировых долговых рынков сегодня выступают сообщения о начале формальной процедуры импичмента президента США", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила в среду о решении начать процедуру, цель которой - выявить наличие оснований для объявления импичмента президенту страны. Расследование будут вести сразу шесть комитетов Палаты представителей, чтобы определить статью, по которой может вестись процедура импичмента. После этого этот вопрос будет вынесен на голосование в нижней палате Конгресса.

Также негативным фактором для мировых рынков капитала стали заявления президента США Дональда Трампа в ходе выступления на Генассамблее ООН, где он подверг критике торговые практики Китая. В частности, Трамп обвинил Пекин в манипулировании валютным курсом, краже интеллектуальной собственности и демпинге, что снижает шансы на скорое подписание торгового соглашения между США и Китаем.