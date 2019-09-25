Ренессанс Капитал добавил Роснефть и Систему в топ-лист бумаг на покупку, убрал из него VEON, Полюс, Транснефть и Тинькофф банк

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" добавила в топ-лист бумаг, наиболее привлекательных в настоящее время для покупки на развивающихся и фронтирных рынках, из бумаг российских компаний акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) и глобальные депозитарные расписки (GDR) "Системы", сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, из этого списка были убраны американские депозитарные акции (ADS) VEON, GDR "Полюса", привилегированные акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) и GDR Тинькофф банка.

В настоящее время из российских компаний в топ-лист на развивающихся и фронтирных рынках от аналитиков "Ренессанс Капитала" входят "Роснефть", "Система", Сбербанк (MOEX: SBER), "Газпром" (MOEX: GAZP), "Магнит" (MOEX: MGNT), "Ростелеком" (MOEX: RTKM), Globaltrans и "Лента".