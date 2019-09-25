Глубина дефляционных процессов усиливает вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ - Промсвязьбанк

Глубина дефляционных процессов усиливает вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Дениса Попова. За неделю с 17 по 23 сентября Росстат не зафиксировал изменение индекса потребительской инфляции. В среднесуточном выражении с начала сентября дефляция сохранилась. В результате по состоянию на 24 сентября, оценочный уровень инфляции составил 4,04%.

"Сохранение до конца месяца текущего тренда приведет к уходу инфляции ниже таргета ЦБ (4%), - полагает Денис Попов. - Если быть точным, регулятор определяет таргет "вблизи 4%". Тем не менее, прогноз ЦБ также является своеобразным таргетом, и он стремительно теряет актуальность. Причем, речь не о прогнозе на 2019 год (4%-4,5%), который был озвучен в начале сентября и уже морально устарел. Под вопросом прогноз на 2020 год (4%)".

Текущий прогноз Министерства экономики на следующий год (3%) значимо отличается от прогноза ЦБ и, по мнению аналитика Промсвязьбанка, более обоснован. Глубина дефляционных процессов в производственном сегменте, эффект высокой базы первой половины 2019 года, слабость внутреннего спроса и стабилизация внутренних цен на бензин практически гарантируют сохранение инфляции заметно ниже таргета ЦБ до середины 2020 года. "Ускорение инфляции в дальнейшем возможно при условии плохого урожая или девальвации рубля, но это стрессовые сценарии, которые не должны превалировать в базовом прогнозе (это подтверждается вполне "спокойным" прогнозом ЦБ по платежному балансу на 2020 год)", - подчеркивает Денис Попов.

"Наш базовый прогноз - замедление потребительской инфляции на конец 2019 года до 3,7% и 3,4% в 2020 году. Этот сценарий предполагает ключевую ставку 6,75% на конец 2019 года и 6,5% на конец 2020 года. Для того чтобы приблизить уровень инфляции к целевому уровню в 2020 году регулятору необходимо провести более существенную корректировки денежно-кредитной политики - желательно снизить ставку до 6,5% к концу 2019 года и ориентируясь на макроэкономическую ситуацию принимать решения о дальнейших шагах по денежно-кредитной политике в середине 2020 года", - резюмирует эксперт Промсвязьбанка.