Рубль днем укрепляется к доллару и евро на спросе на рублевую ликвидность под сентябрьские налоги

Москва. 25 сентября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях негативной динамики на большинстве мировых бирж и цен на нефть.

Курс доллара США составил 64,37 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 38 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,68 руб./EUR1, подорожав на 19,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 29,68 копейки - до 67,21 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26 сентября на 48,13 копейки, до 64,1873 руб./$1, и увеличил курс евро на 56,75 копейки, до 70,5868 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно снижается к доллару и евро на дневных торгах, отыгрывая уменьшение интереса инвесторов к рисковым активам на большинстве мировых площадок, что связано с обострением политической ситуации в США. Снижение спроса на рублевую ликвидность также обусловлено окончанием налогового периода сентября. В среду, 25 сентября, крупнейшие компании должны завершить перечисление в бюджет НДПИ, НДС и акцизов объемом порядка 1,1 трлн рублей; оставшийся к уплате налог на прибыль, который выплачивается в понедельник, 30 сентября, равняется чуть более 200 млрд рублей.

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу. Расследование будут вести шесть комитетов нижней палаты Конгресса, чтобы определить статью, по которой может вестись процедура импичмента, и вынести этот вопрос на голосование в Палате представителей.

В центре внимания инвесторов, помимо этого, остаются торговые отношения США и Китая, а также потенциальные последствия затянувшегося конфликта для экономического роста. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН во вторник, Трамп подверг критике торговые практики Китая, что было негативно воспринято инвесторами с учетом того, что представители двух стран готовятся провести встречу в Вашингтоне в ближайшие недели.

Американский лидер обвинил Пекин в манипулировании валютным курсом, краже интеллектуальной собственности и демпинге, отметив, что Всемирной торговой организации требуются радикальные изменения из-за политики Китая. Министр иностранных дел КНР Ван И, в свою очередь, отметил, что из-за развязанной Вашингтоном торговой войны с Китаем отношения между двумя странами "вновь находятся на перекрестке". По его словам, Китай не боится угроз, однако выступает за решение всех спорных вопросов путем переговоров и консультаций, поскольку здоровое развитие торгово-экономических связей на равноправной основе между двумя странами отвечает не только их интересам, но и интересам развития мировой торговли.

По словам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), в среду рисковые активы находятся под давлением после выступления президента США Трампа в ООН, во время которого он занял ястребиную позицию по отношению к Китаю, а также запуск процедуры его импичмента. "...Перспективы переговоров туманны, вероятность заключения полноценной торговой сделки в ближайшее время остается маловероятной. (. . .) Также маловероятно то, что процедура приведет к импичменту, учитывая подавляющее большинство республиканцев в Сенате, но сам факт очередных разбирательств в отношении действующего президента нервирует рынки", - отмечают аналитики банка.

"Рубль на фоне общего негатива в валютах развивающихся стран снижается, пара "доллар-рубль" не смогла закрепиться ниже 64 руб./$1. Наш прогноз роста курса остается актуальным. Нефтяные котировки возвращаются к уровням первой декады сентября, растеряв практически весь рост, вызванный атаками на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. При этом до конца года отток капитала может вырасти из-за увеличенного объема погашений внешнего долга, в соответствии с оценками ЦБ РФ, а спрос на рисковые активы вряд ли будет устойчиво высоким на фоне растущих опасений замедления экономического роста в Китае, еврозоне и США", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Усиление напряженности в политической обстановке в США может стать дополнительным среднесрочным фактором риска для рубля, если демократы в рамках импичмента решат вернуться к более активному обсуждению предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года", - полагает аналитик Нордеа-банка Григорий Жирнов.

Нефть эталонных марок дешевеет в ходе торгов в среду на перспективах более быстрого, чем ожидалось, восстановления добычи в Саудовской Аравии. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 2,11% - до $61,77 за баррель. Фьючерс на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизился на 1,82% - до $56,25 за баррель.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, Саудовская Аравия к настоящему моменту восстановила максимальные мощности по добыче нефти до 11 млн баррелей в сутки, на неделю раньше запланированного срока. При этом производственные мощности комплекса "Абкайк" в настоящее время составляют 4,92 млн баррелей в сутки, месторождения Хурайс - 1,3 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню до атак 14 сентября или превышает его.

Также негативным фактором для нефтяного рынка стали заявления Трампа в ООН, где он раскритиковал торговые практики Китая. Как отмечают аналитики Citigroup, торговый спор между странами уже привел к сокращению почти вдвое темпов роста спроса на нефть.

Вместе с тем Американский институт нефти накануне сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,38 млн баррелей. Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы министерством энергетики в среду в 17:30 МСК, и аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов на 190 тыс. баррелей.

"Снижение цен в последние дни связано как с ускоренным восстановлением добычи Саудовской Аравии, так и со снижением напряженности в заявлениях относительно Ирана. Понижательного тренда в ценах мы не видим - цена возвращается на уровни, которые были до атаки на Абкаик, с начала лета нефть торгуется в диапазоне $60-65 за баррель Brent. Мы осторожно оцениваем перспективы цен на нефть (при условии нормализации ситуации на Ближнем Востоке), но ожидаем положительной динамики по итогам года", - говорит старший аналитик Альфа-банка Антон Корыцко.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу слегка понизились в среду. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая не изменилась по сравнению со вторником и осталась на отметке 7,13% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,01% и 7,08% годовых соответственно. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 2 б.п. - до 7,22% и 7,29% годовых соответственно.