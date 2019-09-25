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25 сентября 2019 года 16:22

В ближайшей перспективе рубль может продолжить умеренное ослабление - БКС

В середине недели рубль возвращается к уровням 64,2-64,3 за доллар на фоне возросших политических рисков. В ближайшей перспективе рубль может продолжить умеренное ослабление, однако американские политические коллизии вряд ли станут основным драйвером данного движения, говорится в комментарии "БКС Премьер".

В среду наблюдается усиление давления на "аппетиты к покупке риска", что отражается в снижении как американского фондового рынка, так и котировок широкой группы рисковых активов, включая нефтяные цены. Поводом для данных движений на рынке стали комментарии представителя демократической партии США о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Вероятность того, что данный процесс закончится реальным отрешением Трампа от должности президента, оценивается главным аналитиком "БКС Премьер" Антоном Покатовичем как крайне малая. Более того, позиции главного оппонента Трампа в будущей президентской гонке, Джо Байдена могут пострадать от расследования в рамках импичмента в большей мере, нежели позиции текущего главы Белого Дома.

Данные предположения допускаются с учетом весьма "слабого" повода для начала процедуры отрешения Трампа от власти. В то же время в ходе расследования могут открыться различные неприятные "особенности", связанные с кейсом компании Burisma Holdings, в которой ранее работал сын Джо Байдена.

"В результате в перспективе ближайших недель рынок весьма быстро может разочароваться в "серьезности" обвинений Трампа, что поспособствует нормализации политических рисков и восстановлению рыночных аппетитов. Если события будут реализовываться в данном ключе, то мы ожидаем возвращения американских рынков к умеренному росту, а также движения нефтяных цен в диапазон $63-66. Тем не менее, мы не ожидаем, что рублю удастся стать активным бенефициаром возможного возвращения оптимизма в настроениях рынка. В российской валюте, вероятно, будет преобладать сезонная склонность к сдержанному ослаблению как в ближайшие дни, так и в осенней перспективе. В результате до конца недели ожидаем движения курса рубля в диапазоне 63,8-64,6", - указывает А. Покатович.

Опубликовано: /БКС/
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