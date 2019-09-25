Raiffeisenbank снизил рейтинг "обычки" Русснефти до "продавать" с "сокращать"

Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость обыкновенных акций "Русснефти" (MOEX: RNFT) с 540 рублей до 490 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "сокращать" до "продавать".

"Мы понизили рекомендацию для обыкновенных акций "Русснефти" до "продавать" из-за новых повышенных дивидендов на "префы". Повышенные минимальные дивиденды на привилегированные акции "Русснефти" (минимум в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом и в 4 раза по сравнению с предыдущим минимумом) не только дискриминационны по отношению к миноритарным акционерам, владеющим обыкновенными акциями, но и рискованны с точки зрения курса", - пишет Гарамита.

Как отмечает эксперт, минимальный рост дивидендов сопоставим с ожидаемой экономией на процентах при снижении ставки на долг ВТБ (MOEX: VTBR) ниже 6%, при этом последнее, по имеющимся данным, пока так и не было достигнуто.

"Дивиденды варьируются от $60 млн до $110 млн с привязкой к долларовой цене Brent, тогда как свободный денежный поток компании сильно чувствителен к рублевым ценам. При одинаковых рублевых ценах и более высоких долларовых свободный денежный поток из-за курса должен уменьшаться, а дивиденды на "префы" - расти. Очень высокая чувствительность к рублевым ценам так же, как и низкая маржинальность EBITDA на баррель среди публичных российских нефтепроизводителей, может объясняться высокими рублевыми затратами на добычу, даже учитывая программу оптимизации. Так, при снижении рублевой цены нефти марки Brent ниже 3600-3700 руб./баррель, как 2 года назад, свободный поток после выплаты процентов уже должен стать отрицательным при неизменных капвложениях и нерастущей добычи. При этом на сегодня рублевая цена уже составляет около 4000 руб./баррель против средней с начала года 4200 руб./баррель и прошлогодней средней цены около 4500 руб./баррель. Тем не менее, и при относительно высоких ценах около 4200-4300 руб./баррель совокупного свободного денежный потока до 2026 года едва хватает на покрытие имеющихся платежей, включая новые дивиденды на "префы", погашения и выплаты по хеджу при условии полного погашения кредита ВТБ в 2026 году", - говорится обзоре.

По мнению аналитика, все выше перечисленное уже сводит к минимуму возможность выплаты дивидендов на обыкновенные акции в ближайшем будущем. При этом долговые возможности (включая квазидолг в форме авансов от Glencore), скорее, будут использованы на случай покрытия имеющихся платежей при снижении цен на нефть, чем на дивиденды на обыкновенные акции, считает он.

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 574 рубля за штуку.