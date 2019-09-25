К концу недели спрос на ликвидность вновь вырастет - "Уралсиб"

К концу недели спрос на ликвидность вновь вырастет, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". В понедельник предстоят платежи по налогу на прибыль.

"Хотя величина этих выплат существенно ниже, чем по НДПИ, НДС и акцизам, к их сроку у банков редко бывает хоть какой-то запас средств, скорее наоборот, банки уже бывают крайне заинтересованы в наращивание объема корсчетов для выполнения регуляторных требований, - отмечает аналитик "Уралсиба" Ирина Лебедева. - Более того, в этом месяце платежи по налогу на прибыль приходятся на последний день месяца, когда спрос на ликвидность и так растет. В целом, несмотря на рост потребности в ликвидности, мы не ждем сегодня роста ставок на межбанковском рынке, но к концу недели они могут повыситься".