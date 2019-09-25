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Главная / Мнения аналитиков / Потенциал роста котировок российских евробондов в ближайшее время незначительный - "Уралсиб"
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25 сентября 2019 года 14:55
Потенциал роста котировок российских евробондов в ближайшее время незначительный - "Уралсиб"
Дальнейший потенциал роста котировок российских евробондов в ближайшее время незначительный, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". "Нынешнее снижение доходности UST10 вызвано повышением спроса на защитные активы и, вполне возможно, является временным фактором, особенно учитывая, что риторика ФРС на прошлой неделе оказалась жестче, чем ожидал рынок, - отмечает аналитик "Уралсиба" Евгений Сергеев. - Таким образом, дальнейший потенциал роста котировок российских бумаг в ближайшее время, на наш взгляд, незначительный, принимая во внимание также и то, что спреды находятся на минимумах. Пятилетний CDS-спред РФ вчера расширился до 83 б.п.".
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Компании упоминаемые в новости: X5 Retail Group
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