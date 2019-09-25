.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Компании РФ способны добиться быстрого и значительного сокращения вредных выбросов без чрезмерных вложений - "ВТБ Капитал"
.
25 сентября 2019 года 13:06
Компании РФ способны добиться быстрого и значительного сокращения вредных выбросов без чрезмерных вложений - "ВТБ Капитал"
Российские компании способны добиться сокращения вредных выбросов через модернизацию производственных мощностей, не прибегая к чрезмерным вложениям, считают аналитики "ВТБ Капитала" Владимир Скляр и Анастасия Тихонова. При этом в их обзоре отмечается, что снижение вредных выбросов будет быстрым и значительным, "несмотря на высокую энергозатратность и значительный углеродный след российских компаний". Аналитики напоминают, что программа ДПМ-1, которая была призвана стимулировать строительство по всей стране наиболее современных и высокотехнологичных тепловых энергоблоков, потребовала приблизительно 1 трлн рублей инвестиций. Однако благодаря ей крупнейшие генерирующие компании смогли добиться 20-30%-ного сокращения выбросов CO2. "Среди инструментов, доступных компаниям сектора в настоящее время, - ДПМ-2, ДПМ ВИЭ, национальные проекты, концессионные соглашения и предстоящий запуск торговли зелеными сертификатами. Мы полагаем, что в будущем при принятии инвестиционных решений российские компании будут учитывать вопрос выброса CO2. Непринятие же во внимание этого фактора может иметь для них серьезные долгосрочные негативные последствия, связанные, среди прочего, с увеличением платы за выброс CO2 в России, ограничением доступа на зарубежные рынки и оттоком инвесторов", - говорится в обзоре. Как сообщалось 23 сентября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, направленное на ратификацию Парижского соглашения по климату. "Ратификация Парижского соглашения по климату - только первый шаг в ряду законодательных инициатив, которые могут кардинально изменить отношение как промышленных предприятий, так и населения к проблеме выбросов углекислого газа в России. В итоге мы ожидаем, что среди прочего федеральный закон о регулировании выбросов парниковых газов создаст условия для квотирования и установления тарифов на выбросы CO2; национальный план по борьбе с изменением климата установит юридически обязывающие целевые показатели сокращения выбросов CO2 в России; будет создан федеральный фонд поддержки деятельности по сокращению выбросов (который будет поддерживать инвестиции в соответствующие проекты); в рамках национального проекта "Экология" продолжится реализация направления "чистый воздух" (целевой показатель - сокращение выбросов на 20% в крупнейших российских городах к 2025 году)", - пишут аналитики. Между тем они отмечают, что в настоящий момент эти инициативы находятся на стадии обсуждения и поэтому не включены в модели оценки анализируемых "ВТБ Капиталом" компаний РФ. Однако, по мнению экспертов, главный вывод очевиден: стоимость выбросов в России будет повышаться, и определить остается только как быстро. "Принятие Парижского соглашения по климату в России не окажет сиюминутного воздействия на электроэнергетические компании, однако, как мы полагаем, будет иметь долгосрочные последствия для компаний в большинстве отраслей экономики", - подчеркивают аналитики.
.
26 сентября 2019 года 09:14
В краткосрочной перспективе по индексу МосБиржи ориентируемся на диапазон 2750-2780 пунктов - Промсвязьбанк
Российский фондовый рынок завершил торги среды умеренным ростом на 0,2% по индексу МосБиржи. Сильных внутренних драйверов для рынка пока по-прежнему не видно - корпоративные отчеты за 3 кв. 2019 года начнут выходить только с середины октября. В этих условиях ключевое влияние на рынок продолжат... читать дальше
.26 сентября 2019 года 09:01
убль реагировал в среду на нефтяные цены, копируя динамику и укрепившись к вечеру. Достаточно неплохие итоги аукционов по размещению ОФЗ особого влияния не оказали, хотя было продано бумаг на 32 млрд рублей. Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам августа снизилась до 29,7%, что закономерно на фоне... читать дальше
.25 сентября 2019 года 19:53
Москва. 25 сентября. Доллар повышается, евро снижается на "Московской бирже" в среду вечером, рубль немного слабеет к бивалютной на фоне опережающего снижения в паре с долларом. читать дальше
.25 сентября 2019 года 19:20
Рынок акций РФ завершил день консолидацией, индекс МосБиржи смог выйти в "плюс" за счет ослабления рубля
Москва. 25 сентября. Рынок акций РФ завершил торги смешанной динамикой blue chips и индексов на фоне наметившейся коррекции в США после отката, вызванного новой критикой президента США Дональда Трампа в адрес Китая; индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля смог отыграть дневные потери и выйти в "плюс", хотя нефть оставалась под давлением на фоне быстрого восстановления добычи в Саудовской Аравии. читать дальше
.25 сентября 2019 года 19:15
Цены евробондов РФ в среду снижаются 2-й день подряд вслед за UST на новостях об импичменте президента США
Москва. 25 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно снижаются второй день подряд вслед за негативной динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries), сформировавшейся на новостях об инициировании в Конгрессе США процесса поиска оснований для объявления импичмента президенту страны. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительны. читать дальше
.25 сентября 2019 года 19:00
(добавлена таблица) Альфа-банк возобновил анализ "Яндекса" (MOEX: YNDX) и Mail.ru, сообщается в обзоре аналитиков банка Анны Курбатовой и Олеси Воробьевой. Рекомендация для акций "Яндекса" и глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru была дана "выше рынка". Оценки и рекомендации... читать дальше
.25 сентября 2019 года 18:53
В среду российский фондовый рынок попытался продолжить негативную динамику, однако улучшение вечером внешнего фона привело к возвращению индекса МосБиржи к уровням закрытия предыдущего дня, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Так, на рынке энергоносителей... читать дальше
.25 сентября 2019 года 18:31
Альфа-банк возобновил анализ "Яндекса" (MOEX: YNDX) и Mail.ru, сообщается в обзоре аналитиков банка Анны Курбатовой и Олеси Воробьевой. Рекомендация для акций "Яндекса" и глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru была дана "выше рынка". читать дальше
.25 сентября 2019 года 18:20
Ренессанс Капитал добавил Роснефть и Систему в топ-лист бумаг на покупку, убрал из него VEON, Полюс, Транснефть и Тинькофф банк
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" добавила в топ-лист бумаг, наиболее привлекательных в настоящее время для покупки на развивающихся и фронтирных рынках, из бумаг российских компаний акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) и глобальные депозитарные расписки (GDR) "Системы", сообщается в обзоре... читать дальше
.25 сентября 2019 года 18:00
Глубина дефляционных процессов усиливает вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ - Промсвязьбанк
Глубина дефляционных процессов усиливает вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Дениса Попова. За неделю с 17 по 23 сентября Росстат не зафиксировал изменение индекса потребительской инфляции. В среднесуточном выражении с начала... читать дальше
.25 сентября 2019 года 17:28
Дальнейшая динамика отечественного рынка акций будет зависеть от "риск-аппетита" глобальных инвесторов - УК "Райффайзен Капитал"
Дальнейшая динамика отечественного рынка акций будет зависеть от того, как макростатистика и финансовые отчеты компаний за 3 квартал 2019 года отразятся на "риск-аппетите" глобальных инвесторов, сообщается в комментарии УК "Райффайзен Капитал". В среду, 25 сентября, на российском фондовом рынке... читать дальше
.25 сентября 2019 года 17:18
Вероятен высокий спрос на доразмещение рублевых облигаций Ритейл Бел Финанс-1, учитывая приемлемое кредитное качество и привлекательную доходность свыше 10%, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Евроторг доразместит выпуск рублевых облигаций Ритейл Бел Финанс-1 на 5 млрд RUB. Таким образом,... читать дальше
.25 сентября 2019 года 16:22
В середине недели рубль возвращается к уровням 64,2-64,3 за доллар на фоне возросших политических рисков. В ближайшей перспективе рубль может продолжить умеренное ослабление, однако американские политические коллизии вряд ли станут основным драйвером данного движения, говорится в комментарии "БКС... читать дальше
.25 сентября 2019 года 15:58
Москва. 25 сентября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях негативной динамики на большинстве мировых бирж и цен на нефть. читать дальше
.25 сентября 2019 года 15:56
оссийский рынок акций может завершить торги среды в "минусе", однако падение будет незначительным за счёт ослабления рубля, который следует в фарватере прочих рискованных активов, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Утро среды на российском рынке акций начиналось на негативном внешнем... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.