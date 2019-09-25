Рынок акций РФ утром откатился к уровню конца августа по индексу МосБиржи на внешнем негативе

Москва. 25 сентября.Рынок акций РФ утром в среду продолжил снижение вслед за мировыми площадками из-за новой критики президента США Дональда Трампа в адрес Китая, что подорвало оптимизм в отношении торговой сделки США-КНР; индекс МосБиржи опустился к уровням конца августа.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2744,23 пункта (-0,4%, минимум сессии - 2739,11 пункта), индекс РТС - 1345,97 пункта (-0,9%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2%.

Доллар подрос до 64,23 рубля (+0,25 рубля).

Подешевели рублевые акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2% и -1,8% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,5% и -0,9% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Мосбиржи" (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%).

Подросли акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,2%).

В США индексы во вторник завершили торги в "минусе" на фоне критики президента США Трампа в адрес Китая, которая подорвала оптимизм инвесторов, связанный с надеждами на успех торговых переговоров в октябре, пишет MarketWatch.

Выступая на Генеральной Ассамблее ООН во вторник, Трамп подверг критике торговые практики Китая, что было негативно воспринято инвесторами с учетом того, что представители двух стран готовятся провести встречу в Вашингтоне в ближайшие недели.

Американский лидер обвинил Пекин в манипулировании валютным курсом, краже интеллектуальной собственности и демпинге, отметив, что Всемирной торговой организации требуются радикальные изменения из-за политики Китая.

Снижение котировок усилилось на фоне беспокойства инвесторов по поводу угрозы объявления импичмента Трампу.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила в среду о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу. Расследование будут вести шесть комитетов нижней палаты Конгресса, чтобы определить статью, по которой может вестись процедура импичмента, и вынести этот вопрос на голосование в Палате представителей.

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite снизился на 1%), минусуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,6-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,2%) - инвесторы оценивают новые сигналы относительно динамики торговых отношений США и Китая, а также потенциальные последствия затянувшегося конфликта для экономического роста.

Индексы в Азии немного сократили снижение после появления в СМИ информации о том, что китайские компании готовятся увеличить закупку свинины в США.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на информированные источники, что компании КНР запрашивают информацию о ценах у экспортеров свинины, включая Smithfield Foods Inc. и Tyson Foods Inc. Объем покупок не согласован окончательно, однако, по данным источников, может составить около 100 тыс. тонн, часть которых пойдет в госрезервы.

Министр иностранных дел КНР Ван И, который во вторник выступил на приеме, устроенном Комитетом США по внешним связям и Национальным комитетом по американо-китайским отношениям, заявил, что Китай выступает за развитие отношений сотрудничества со Штатами, но не боится угроз, в том числе касающихся торговых отношений.

Тем временем, Азиатский банк развития (АБР) в среду ухудшил прогноз роста ВВП развивающихся стран Азии на 2019 год на 0,3 процентного пункта - до 5,4%. В предыдущем году экономический подъем в регионе составил 5,9%. АБР также понизил прогнозы роста ВВП Китая и Индии на 2019 и 2020 годы.

Нефть в среду дешевеет на сигналах роста запасов в США при сохраняющихся опасениях ослабления спроса в условиях конфликта Вашингтона и Пекина; цена Brent находится на $1,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 24 сентября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $62,25 за баррель (-1,4% и -2,6% накануне), ноябрьская цена WTI - $56,63 за баррель (-1,2% и -2,3% во вторник).

Торговый спор США и Китая уже привел к сокращению почти вдвое темпов роста спроса на нефть, отмечают аналитики Citigroup.

Тем временем, данные Американского института нефти, обнародованные во вторник, указали на рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,38 млн баррелей. Данные Минэнерго США выйдут в среду в 17:30 МСК. По оценкам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 190 тыс. баррелей, запасы бензина выросли на 300 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 600 тыс. баррелей.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что инициированное Конгрессом США расследование в отношении президента Трампа компенсирует возможное благоприятное влияние ожиданий, связанных с торговыми переговорами с Китаем. Вместе с тем, большинство мест в Конгрессе принадлежит представителям Республиканской партии, что снижает шансы на принятие решения об импичменте.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, разговоры об импичменте Трампа идут не в первый раз, и нет никаких сомнений, что процедура отстранения его от власти окончится ничем. Вышла слабая статистика по экономике США, но ее можно трактовать и как очередной повод для снижения ставки ФРС США. Из цены нефти ушли все риски снижения поставок нефти на мировой рынок со стороны Саудовской Аравии и риски повторения атак на нефтяные мощности крупнейших мировых нефтяных держав. Возможно, ситуация изменится после публикации данных по запасам нефти от Минэнерго США.

Для индекса МосБиржи поддержкой выступает отметка 2750 пунктов, ее пробитие и закрепление ниже ухудшит техническую картину - вырастет вероятность отыгрывания фигуры "двойная вершина" с уходом индекса МосБиржи намного ниже 2700 пунктов. Сильно перекупленный рубль постепенно теряет позиции, хотя тут сохраняется поддержка от налогового периода и аукциона Минфина по ОФЗ. Однако к вечеру среды, если внешний фон не начнет радовать "быков", продажи рубля усилятся, и в паре с долларом он пойдет в сторону 64,6 руб./$1, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, предвыборная президентская компания в США набирает обороты. Демократы инициировали процедуру импичмента президента Трампа и обещают сразу несколько поводов для такого действия. Естественно, что республиканское большинство в Сенате говорит о том, что не допустит импичмента. Тем не менее, для рынков это означает, что анонсированная вторая программа налоговых послаблений становится почти нереальной. Кроме того, обострение политической борьбы почти гарантирует взаимное торможение каких-либо бюджетных или экономических инициатив. Сам Трамп также испугал рынки с трибуны ООН обвинениями в адрес Китая по поводу валютных манипуляций и воровства интеллектуальной собственности.

Заявление Трампа о том, что он не примет "плохую" торговую сделку с КНР, намекают инвесторам о том, что переговоры Вашингтона и Пекина будут долгими и тяжелыми. На более практичных уровнях США и Китай обмениваются взаимными комплиментами в виде отмены пошлин на отдельные товары или даже целые группы товаров. Минфин США даже утверждает, что переговоры на более высоком уровне возобновятся уже через полторы недели.

Пессимизм в нефти связан с быстрым восстановлением добычи в Саудовской Аравии, а также с ухудшением перспектив мировой экономики, также негатива добавил отчет API. Обострение политической борьбы в Вашингтоне не обещает рынкам ничего хорошего, оно может осложнить переговоры США и Китая по торговым вопросам, а также стать источником неприятностей на международной арене, так как использование внешнего врага является одной из излюбленных тактик в американских политических кругах. В любом случае перспективы новых налоговых послаблений в США становятся все более туманными, а предстоящий предвыборный год - все более непредсказуемым. Соответственно, у рынков вновь появляется повод для активной коррекции, считает Кочетков.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский также отмечает, что политические проблемы понизили аппетит к риску. Спикер Палаты представителей Пелоси выступила с заявлением о начале формальной процедуры импичмента, поводом для которой стал разговор американского президента с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле этого года. В рамках этой беседы, как сообщает The Wall Street Journal, Трамп призывал украинского коллегу оказать содействие адвокату Руди Джулиани, который пытается запустить процедуру расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена - сына Джо Байдена, являющегося фаворитом предвыборной гонки от демократической партии. Ожидается, что в среду будет опубликована сама расшифровка полной беседы (Трамп дал на это согласие).

При этом на данный момент шансы на импичмент выглядят весьма призрачными. Для реализации процедуры необходимо сначала добиться простого большинства в Палате представителей (из 435 мест 235 принадлежат демократам и, как отмечает Washington Post, более 150 из них поддерживают импичмент), а после этого квалифицированного большинства (две трети голосов) в Сенате, который на данный момент контролируется республиканцами. Тем не менее, рост политических проблем способствует локальной коррекции в рисковых активах.

Также важной для рынков остается тема торговых отношений США и Китая. Китайские власти разрешили компаниям покупать до 3 млн тонн соевых бобов, не подвергаясь ответным тарифам, и по сообщению Bloomberg, готовятся закупить до 100 тыс. тонн свинины. Переговоры на высоком уровне между странами должны состояться на неделе, начинающейся с 7 октября, поэтому в ближайшее время данная тема может ненадолго отойти на второй план.

На российском рынке акций определенная коррекция состоялась, на данный момент можно ожидать консолидации индекса вблизи текущих уровней. Сильных внутренних драйверов для рынка пока нет - только в следующем месяце компании начнут представлять корпоративные отчеты за третий квартал, отмечает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (-26,6%), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-5,6%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-4,1%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-3,4%).

Подорожали бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+35,6%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+8,9%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,4%), "префы" банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (+1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,363 млрд рублей (из них 1,738 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).