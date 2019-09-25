Рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов среды в ожидании новых драйверов с внешних рынков

Москва. 25 сентября. Доллар слегка повышается, евро снижается на "Московской бирже" в среду утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,01-64,07 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,04 руб./$1 (+5 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 70,44 руб./EUR1 (-4,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала всего на 0,61 копейки к уровню закрытия вторника, до 66,92 рубля.

Доллар при этом оказался на 32,9 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 41,57 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро, оставаясь на уровнях закрытия вторника к бивалютной корзине на старте торгов среды. Участники торгов ждут новых сигналов с внешних рынков, в том числе, относительно процедуры импичмента президенту США Дональду Трампа, о начале которой объявили представители демократической партии в Конгрессе.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила в среду о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Ранее Трамп заявил, что одобрил публикацию неотредактированной полной версии его июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он назвал ситуацию вокруг этого разговора продолжением "охоты на ведьм", проводимой американскими демократами. Как отмечается, именно это дело подтолкнуло Пелоси начать процедуру импичмента против Трампа.

В центре внимания инвесторов, помимо этого, остаются торговые отношения США и Китая, а также потенциальные последствия затянувшегося конфликта для экономического роста.

Выступая на Генеральной Ассамблее ООН во вторник, Трамп подверг критике торговые практики Китая, что было негативно воспринято инвесторами с учетом того, что представители двух стран готовятся провести встречу в Вашингтоне в ближайшие недели.

Американский лидер обвинил Пекин в манипулировании валютным курсом, краже интеллектуальной собственности и демпинге, отметив, что Всемирной торговой организации требуются радикальные изменения из-за политики Китая.

Министр иностранных дел КНР Ван И, в свою очередь, отметил, что из-за развязанной Вашингтоном торговой войны с Китаем отношения между двумя странами "вновь находятся на перекрестке". По его словам, Китай не боится угроз, однако выступает за решение всех спорных вопросов путем переговоров и консультаций, поскольку здоровое развитие торгово-экономических связей на равноправной основе между двумя странами отвечает не только их интересам, но и интересам развития мировой торговли.

Цены на нефть продолжают снижаться в среду на сигналах роста запасов в США при сохраняющихся опасениях ослабления спроса в условиях конфликта Вашингтона и Пекина. Торговый спор между США и Китаем уже привел к сокращению почти вдвое темпов роста спроса на нефть, отмечают аналитики Citigroup.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК снизилась на 0,97% - до $62,49 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,84% - до $56,81 за баррель. По итогам торгов во вторник цена контрактов Brent упала на 2,58%, WTI - на 2,3%.

Тем временем, данные Американского института нефти, обнародованные во вторник, указали на рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,38 млн баррелей.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы министерством энергетики в среду в 17:30 МСК. По оценкам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 190 тыс. баррелей, запасы бензина выросли на 300 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 600 тыс. баррелей.