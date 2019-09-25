Фактором поддержки для рубля в среду может стать безлимитный аукцион ОФЗ - "Нордеа Банк"

В среду локальным фактором поддержки для рубля может быть проведение размещения ОФЗ без ограничений на объём размещения со стороны Минфина, говорится в обзоре "Нордеа Банка".

Рубль накануне умеренно слабел в основных валютных парах (-0.25% в паре с долларом и -0.50% в паре с евро). Давление на российскую валюту оказали, по мнению аналитиков, сразу несколько факторов: возврат цен на нефть ближе к отметкам 62 долл./бар. и общее ослабление аппетита к риску во второй половине дня на ожиданиях запуска процедуры импичмента в отношении президента США, а также после довольно жесткой риторики Трампа в отношении Китая на Генассамблее ООН.

"Более напряженная политическая обстановка в США может стать дополнительным среднесрочным фактором риска для рубля, если демократы в рамках импичмента решат вернуться к более активному обсуждению предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года", - полагают эксперты "Нордеа Банка".