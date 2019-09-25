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Главная / Мнения аналитиков / В случае дальнейшего снижения котировки Brent могут найти поддержку в районе $60 за баррель - БКС
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25 сентября 2019 года 10:28
В случае дальнейшего снижения котировки Brent могут найти поддержку в районе $60 за баррель - БКС
Фьючерсы на Brent спустились ниже $63, выйдя из недельного торгового диапазона. Участники рынков внимательно следят за ситуацией, сохраняя готовность отреагировать распродажами на дальнейшее ухудшение "климата", говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова. В случае дальнейшего снижения котировки могут найти поддержку в районе $60 за баррель.
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25 сентября 2019 года 11:31
ыплата налогов оставляет надежду на то, что рост USD/RUB из-за слабого глобального фона может частично сдерживаться остатками экспортных продаж. Однако основное направление будут задавать внешние тенденции. "Аппетит" к риску остается неустойчивым, хотя утренний разворот вниз в динамике USD к... читать дальше
.25 сентября 2019 года 11:13
В среду локальным фактором поддержки для рубля может быть проведение размещения ОФЗ без ограничений на объём размещения со стороны Минфина, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Рубль накануне умеренно слабел в основных валютных парах (-0.25% в паре с долларом и -0.50% в паре с евро). Давление на... читать дальше
.25 сентября 2019 года 10:58
среду в центре внимания трейдеров будут данные по изменению запасов нефти в США. Согласно прогнозу S&P Global Platts, Администрация энергетической информации сообщит о снижение запасов на 6,5 млн баррелей. Вкупе с сохраняющимися ближневосточными рисками этого может быть достаточно для возвращения... читать дальше
.25 сентября 2019 года 10:43
Увеличение размещения ОФЗ со стороны Минфина может потребовать премии и сдвинуть кривую доходности гособлигаций вверх - Промсвязьбанк
В среду Минфин РФ планирует размещение ОФЗ-ПД 26229 с погашением в ноябре 2025 г. и ОФЗ-ПК 24020 с погашением в июле 2022 г., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Для выполнения квартального плана Минфину необходимо продать ОФЗ на 71 млрд руб. "Чтобы собрать максимальный спрос, ведомство объявило... читать дальше
.25 сентября 2019 года 10:23
Нефть удержится на текущей неделе в диапазоне 60-65 долл./барр. с тенденцией к движению к нижней границе, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Как ожидалось, геополитическая премия в цене нефти постепенно схлопывается ввиду более быстрого восстановления мощностей в... читать дальше
.25 сентября 2019 года 10:22
Рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов среды в ожидании новых драйверов с внешних рынков
Москва. 25 сентября. Доллар слегка повышается, евро снижается на "Московской бирже" в среду утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов с внешних рынков. читать дальше
.25 сентября 2019 года 10:14
Основной тренд на валютном и фондовом рынках РФ сместится в сторону нисходящего - ИК "Велес Капитал"
В среду российские фондовые индексы и рубль, скорее всего, выйдут в минус ввиду неблагоприятного внешнего фона и отсутствия драйверов для восходящего движения, сообщается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Игрокам на повышение, несмотря на все усилия, не удалось удержать... читать дальше
.25 сентября 2019 года 09:55
Точкой притяжения для индекса МосБиржи может стать ближайший значимый уровень в 2750 пунктов - ИК "Алго Капитал"
ткрытие индекса МосБиржи ожидается в среду с понижением около 0,1-0,3%, вблизи отметки 2750 пунктов, указывает в своем комментарии старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2740, 2720 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки... читать дальше
.25 сентября 2019 года 09:53
убль пока демонстрирует чудеса стабильности за счёт разницы в ставках, а также на локальном отрезке за счёт налогового периода и предстоящих размещений ОФЗ. В среду, 25 сентября, Минфин проведёт аукционы без лимита, предложив инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года и ОФЗ-ПК... читать дальше
.25 сентября 2019 года 09:50
В среду аналитики прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России на сложившемся внешнем фоне. читать дальше
.25 сентября 2019 года 09:49
Москва. 25 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.25 сентября 2019 года 09:46
В случае улучшения внешнего фона индекс МосБиржи попытается отскочить от поддержки, если же и во вторник не удастся подрасти, то техническая картина ухудшится, сообщается в комментарии Алор Брокер. Российский рынок акций в первой половине вторника пытался сломать понижающийся тренд, но... читать дальше
.25 сентября 2019 года 09:38
Российская валюта в первой половине среды будут получать поддержку от налогового периода и аукциона по ОФЗ - Алор Брокер
а негативном внешнем фоне сильно перекупленный рубль закрылся во вторник в районе 64 за доллар. В среду российская валюта в первой половине дня будут получать поддержку от налогового периода и аукциона по ОФЗ. Однако после обеда, если внешний фон не начнет радовать "быков", продажи рубля усилятся,... читать дальше
.25 сентября 2019 года 09:32
Американские фондовые индексы, поднимавшиеся в начале сессии во вторник, завершили торги в "минусе". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в среду. Цены на нефть продолжают снижаться в среду. читать дальше
.25 сентября 2019 года 09:27
ефть марки Brent упала на 3% на фоне полного восстановления добычи в Саудовской Аравии на следующей неделе. Также преобладают опасения замедления экономического роста, что негативно отражается на котировках, отмечает в своем комментарии аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук. В отсутствие форс-мажоров... читать дальше
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