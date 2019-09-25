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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Увеличение размещения ОФЗ со стороны Минфина может потребовать премии и сдвинуть кривую доходности гособлигаций вверх - Промсвязьбанк
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25 сентября 2019 года 10:43

Увеличение размещения ОФЗ со стороны Минфина может потребовать премии и сдвинуть кривую доходности гособлигаций вверх - Промсвязьбанк

В среду Минфин РФ планирует размещение ОФЗ-ПД 26229 с погашением в ноябре 2025 г. и ОФЗ-ПК 24020 с погашением в июле 2022 г., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Для выполнения квартального плана Минфину необходимо продать ОФЗ на 71 млрд руб. "Чтобы собрать максимальный спрос, ведомство объявило о проведении безлимитных аукционов, - отмечает аналитик банка Дмитрий Монастыршин. - Увеличение размещения ОФЗ со стороны Минфина может потребовать премии и сдвинуть кривую доходности гособлигаций вверх".

Последние безлимитные аукционы проводились в июне. В июле-сентябре размещение ОФЗ проходило по 20-25 млрд руб. в неделю. Если Минфин будет стремиться выполнить квартальный план, то, вероятно, сегодня размещение ОФЗ может пройти с премией к рынку до 3 б.п., полагает аналитик Промсвязьбанка. Сегодня Европлан (-/-/ВВ) планирует сбор заявок на новый выпуск облигаций. Ставка купона объявлена в диапазоне 8,85 – 8,95% на 3 года. Доходность выпуска предполагает премию к ОФЗ в размере 238 – 248 б.п., что для риска рейтинговой категории «ВВ» выглядит интересно.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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