Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 25 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы, поднимавшиеся в начале сессии во вторник, завершили торги в "минусе" на фоне критики президента США Дональда Трампа в адрес Китая, которая подорвала оптимизм инвесторов, связанный с надеждами на успех торговых переговоров в октябре. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН во вторник, Трамп подверг критике торговые практики Китая, что было негативно воспринято инвесторами с учетом того, что представители двух стран готовятся провести встречу в Вашингтоне в ближайшие недели. Американский лидер обвинил Пекин в манипулировании валютным курсом, краже интеллектуальной собственности и демпинге, отметив, что Всемирной торговой организации требуются радикальные изменения из-за политики Китая.

Снижение котировок усилилось на фоне беспокойства инвесторов по поводу угрозы объявления импичмента Трампу. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила в среду о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны Трампу. Расследование будут вести шесть комитетов нижней палаты Конгресса, чтобы определить статью, по которой может вестись процедура импичмента, и вынести этот вопрос на голосование в Палате представителей.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в среду, трейдеры оценивают новые сигналы относительно динамики торговых отношений США и Китая, а также потенциальные последствия затянувшегося конфликта для экономического роста. Японский индекс Nikkei 225 опустился в среду на 0,4%, гонконгский индекс Hang Seng потерял 1%, китайский Shanghai Composite - 0,6%, южнокорейский KOSPI - 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,5%. Индексы немного сократили снижение после появления в СМИ информации о том, что китайские компании готовятся увеличить закупку свинины в США. Объем покупок не согласован окончательно, однако, по данным источников, может составить около 100 тыс. тонн, часть которых пойдет в госрезервы.

Тем временем, Азиатский банк развития (АБР) в среду ухудшил прогноз роста ВВП развивающихся стран Азии на 2019 год на 0,3 процентного пункта - до 5,4%. В предыдущем году экономический подъем в регионе составил 5,9%. АБР также понизил прогнозы роста ВВП Китая и Индии на 2019 и 2020 годы. В докладе банка говорится, что эскалация торгового конфликта Вашингтона и Пекина ограничит потенциал экономического роста в азиатских странах в текущем и в следующем году. Помимо торгового спора США-КНР, АБР отмечает в качестве негативного фактора для мировых рынков конфликт между Японией и Южной Кореей.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться в среду на сигналах роста запасов в США при сохраняющихся опасениях ослабления спроса в условиях конфликта Вашингтона и Пекина. Тем временем, данные Американского института нефти, обнародованные во вторник, указали на рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,38 млн баррелей. Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы Минэнерго в среду в 17:30 МСК. По оценкам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 190 тыс. баррелей, запасы бензина выросли на 300 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 600 тыс. баррелей.

На этом фоне стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $62,45 за баррель, что на 1,03% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник цена этих контрактов составила $63,1 за баррель, опустившись на 2,58%. Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,87% - до $56,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на 2,3%, до $57,29 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник немного снизилась по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 8,575 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,85 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 сентября снизился по отношению к предыдущему торговому дню всего на 0,01% и составил 106,91 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 632,03 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-001Р-05" (+1,25%), "ГТЛК-001Р-13" (+0,29%) и "АФК Система-1Р-10" (+0,29%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-04" (-0,4%), "ГТЛК-001Р-09" (-0,33%) и "Роснефть-001Р-04" (-0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ФГУП "Почта России" полностью разместило 10-летние облигации серии БО-001Р-08 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок прошел 20 сентября. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,35% годовых, ей соответствует доходность к оферте через 3,5 года на уровне 7,49% годовых. Облигации размещались в рамках 15-летней программы объемом до 55 млрд рублей. В рамках программы облигации могут размещаться сроком до 10 лет.

Кроме того, ФГУП "Почта России" выкупило в рамках оферты 1 млн 366,532 тыс. облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 27% выпуска. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в сентябре 2016 года. Ставки 1-6-го купонов установлены в размере 9,35% годовых, 7-14-го купонов - 7,5% годовых.

ПАО "ТрансФин-М" разместило выпуск облигаций серии 001P-06 номинальным объемом 5 млрд рублей, реализовав 84,28% займа на 4,214 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 11-12 сентября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,75% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения облигаций - 10 лет. Бонды размещались в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 70 млрд рублей.

РН банк завершил размещение 3-летних облигаций серии БО-001P-06 объемом 7 млрд рублей. Сбор заявок прошел 13 сентября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,65% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Первоначально объем размещения озвучивался как "не менее" 5 млрд рублей, но в итоге составил 7 млрд рублей.

ООО "Обувь России" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-01 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 12% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению через 3 года в размере 12,55% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 9-12-го купонных периодов будет выплачено по 25% от номинальной стоимости облигаций. Сбор заявок на облигации прошел 24 сентября. Техразмещение запланировано на 26 сентября.

Сбербанк России (MOEX: SBER) перенес на 26 сентября сбор заявок на 2-летние облигации серии 001Р-SBER13 индикативного объема (benchmark size). Ранее прием заявок планировался с 24 по 26 сентября. Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,05% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 7,17% годовых. Купоны полугодовые. Номинальный объем выпуска серии 001Р-SBER13 утвержден Сбербанком в размере 40 млрд рублей. Техническое размещение запланировано на 27 сентября.

ООО "Держава-платформа" с 10:00 МСК до 16:00 МСК 26 сентября проведет сбор заявок инвесторов на приобретение дополнительного выпуска N1 облигаций серии БО-01Р-01 объемом 500 млн рублей. Техразмещение запланировано на 1 октября. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 2 июля зарегистрировала допвыпуски облигаций компании серий БО-01Р-01 и БО-01Р-02 объемом по 500 млн рублей каждый. В феврале 2018 компания разместила 5-летние облигации серии БО-01Р-01 объемом 500 млн рублей, а в октябре облигации с погашением через 4,5 года серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона обеих серий установлена в размере 10% годовых. Ставка текущего купона обоих выпусков также составляет 10% годовых. Облигации размещаются в рамках программы облигаций 01Р объемом 5 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет.

ООО "Транспортная концессионная компания" (Санкт-Петербург) 27 сентября проведет размещение облигаций класса "А3" объемом 1,374 млрд рублей. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых. Продолжительность первых пяти купонных периодов составит один год. Ставка 2-5-го купонов зависит от индекса потребительских цен. Срок обращения бондов - около 14 лет. ЦБ РФ в августе 2017 года зарегистрировал три выпуска облигаций компании с залоговым обеспечением денежными требованиями классов "А2", "А3" и "А4" на общую сумму 8,659 млрд рублей.

Росбанк (MOEX: ROSB) установил ставку 11-го купона облигаций серии А7 в размере 1% годовых. Банк разместил 10-летние облигации серии А7 объемом 10 млрд рублей в сентябре 2014 года. Ставка текущего купона - 2% годовых. По бондам выплачиваются полугодовые купоны. По выпуску предстоит оферта с исполнением 11 октября.

ВТБ (MOEX: VTBR) в рамках оферты приобрел 431 тыс. 661 биржевую облигацию серии БО-30 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 4,3% бондов. ВТБ разместил 10-летние облигации БО-30 объемом 10 млрд рублей в декабре 2014 года. По облигациям выплачиваются квартальные купоны. Ставка текущего купона установлена на уровне 6,95% годовых.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) выкупило в рамках оферты 6 млн 983,596 тыс. облигаций серии 001Р-01R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 46,5% выпуска. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 15 млрд рублей в сентябре 2016 года. Ставка 1-6-го купонов составляет 9,2% годовых, 7-16-го - 7,3% годовых. Кроме того, эмитент принял решение не использовать возможность досрочного погашения биржевых облигаций серии 001P-01R в даты окончания 10-го и 14-го купонных периодов.