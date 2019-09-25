Падение рынка акций принимает угрожающий характер - Алор Брокер

В случае улучшения внешнего фона индекс МосБиржи попытается отскочить от поддержки, если же и во вторник не удастся подрасти, то техническая картина ухудшится, сообщается в комментарии Алор Брокер.

Российский рынок акций в первой половине вторника пытался сломать понижающийся тренд, но негативная динамика американского рынка акций и нефти привела к закрытию индекса МосБиржи 1,1%-ным падением.

"В среду с утра американские фьючерсы находятся в символическом "плюсе", но все равно ждем открытия рынка небольшим, в пределах 0,2%, снижением. В случае улучшения внешнего фона индекс МосБиржи позже попытается отскочить от поддержки 2750 пунктов, где он находится сейчас. Если же и во вторник не удастся подрасти, то техническая картина ухудшится - вырастет вероятность отыгрывания "двойной вершины" с уходом намного ниже 2700 пунктов", - прогнозирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.