Утренние прогнозы: открытие ожидается в "красной зоне"

В среду аналитики прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России на сложившемся внешнем фоне.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Ждем открытия рынка небольшим, в пределах 0,2%, снижением. В случае улучшения внешнего фона индекс МосБиржи позже попытается отскочить от поддержки 2750 пунктов, где он находится сейчас. Если же и во вторник не удастся подрасти, то техническая картина ухудшится - вырастет вероятность отыгрывания "двойной вершины" с уходом намного ниже 2700 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Открытие индекса МосБиржи ожидается в среду с понижением около 0,1-0,3%, вблизи отметки 2750 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2740, 2720 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2770, 2790 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее точкой притяжения для него может стать ближайший значимый уровень 2750 пунктов".

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Определенная коррекция на российском рынке состоялась, и на данный момент ожидается консолидация индекса вблизи текущих уровней. Сильных внутренних драйверов для рынка пока нет".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Отечественные индексы начнут день в "минусе".