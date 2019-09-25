Американские фондовые индексы, поднимавшиеся в начале сессии во вторник, завершили торги в "минусе". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в среду. Цены на нефть продолжают снижаться в среду.

Американские фондовые индексы, поднимавшиеся в начале сессии во вторник, завершили торги в "минусе" на фоне критики президента США Дональда Трампа в адрес Китая, которая подорвала оптимизм инвесторов, связанный с надеждами на успех торговых переговоров в октябре, пишет MarketWatch.

Выступая на Генеральной Ассамблее ООН во вторник, Трамп подверг критике торговые практики Китая, что было негативно воспринято инвесторами с учетом того, что представители двух стран готовятся провести встречу в Вашингтоне в ближайшие недели.

Американский лидер обвинил Пекин в манипулировании валютным курсом, краже интеллектуальной собственности и демпинге, отметив, что Всемирной торговой организации требуются радикальные изменения из-за политики Китая.

Снижение котировок усилилось на фоне беспокойства инвесторов по поводу угрозы объявления импичмента Трампу.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила в среду о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.

"Сегодня я объявляю, что Палата представителей начинает официальное расследование по вопросу об импичменте, - сказала Пелоси, выступление которой транслировало американское телевидение. - Президент должен отвечать за свои действия. Никто не находится выше закона".

Расследование будут вести шесть комитетов нижней палаты Конгресса, чтобы определить статью, по которой может вестись процедура импичмента, и вынести этот вопрос на голосование в Палате представителей.

Ранее с призывом к Конгрессу об импичменте Трампу выступил кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден, который стал очередным катализатором обострения разногласий президента с законодателями.

"Я думаю, [новости об импичменте] являются основной движущей силой", - приводит MarketWatch слова инвестстратега R.W.Baird Вилли Делвича. По его мнению, это "создает еще больше неопределенности" на рынке в условиях существующей неопределенности относительно торговых отношений с Китаем и предстоящих выборов в США в 2020 году.

Давление на рынок также оказывают слабые экономические данные из США и других стран.

Индекс потребительского доверия в США в сентябре 2019 года уменьшился до 125,1 пункта с пересмотренных 134,2 пункта в августе, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Аналитики в среднем ожидали менее существенного снижения показателя, с ранее указанного августовского значения в 135,1 пункта до 133 пунктов.

Акции Netflix Inc. подешевели на 4,3%, после того как аналитик из Pivotal Research снизил их целевую цену на 32%, сославшись на беспокойство относительно прибыльности компании.

Цена бумаг Alphabet Inc. Снизилась на 1,3%. Как стало известно во вторник, Европейский суд - высшая судебная инстанция Евросоюза - принял решение в пользу ее подразделения Google в рамках дела о применении законодательства о так называемом "праве на забвение", постановив, что сервисы не обязаны гарантировать соблюдение этого закона за пределами Евросоюза.

Бумаги BlackBerry Ltd. рухнули 22,6%, так как компания отчиталась о более слабых, чем ожидалось, результатах за второй финансовый квартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник понизился на 141,81 пункта (0,53%) и составил 26806,18 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 25,16 пункта (0,84%) - до 2966,62 пункта.

Nasdaq Composite потерял 118,84 пункта (1,46%) и составил 7993,63 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в среду, трейдеры оценивают новые сигналы относительно динамики торговых отношений США и Китая, а также потенциальные последствия затянувшегося конфликта для экономического роста.

Японский индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов в среду на 0,3%, гонконгский индекс Hang Seng потерял 1%, китайский Shanghai Composite - 0,6%, южнокорейский KOSPI - 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,5%.

Индексы немного сократили снижение после появления в СМИ информации о том, что китайские компании готовятся увеличить закупку свинины в США.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на информированные источники, что компании КНР запрашивают информацию о ценах у экспортеров свинины, включая Smithfield Foods Inc. и Tyson Foods Inc. Объем покупок не согласован окончательно, однако, по данным источников, может составить около 100 тыс. тонн, часть которых пойдет в госрезервы.

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Генассамблее ООН во вторник подверг критике торговые практики Китая, что было негативно воспринято инвесторами с учетом того, что представители двух стран готовятся провести встречу в Вашингтоне в ближайшие недели.

Трамп обвинил Пекин в манипулировании валютным курсом, краже интеллектуальной собственности и демпинге, отметив, что Всемирной торговой организации требуются радикальные изменения из-за политики Китая.

Министр иностранных дел КНР Ван И, который во вторник выступил на приеме, устроенном Комитетом США по внешним связям и Национальным комитетом по американо-китайским отношениям, заявил, что Китай выступает за развитие отношений сотрудничества со Штатами, но не боится угроз, в том числе касающихся торговых отношений.

Тем временем, Азиатский банк развития (АБР) в среду ухудшил прогноз роста ВВП развивающихся стран Азии на 2019 год на 0,3 процентного пункта - до 5,4%. В предыдущем году экономический подъем в регионе составил 5,9%.

АБР также понизил прогнозы роста ВВП Китая и Индии на 2019 и 2020 годы.

В докладе банка говорится, что эскалация торгового конфликта Вашингтона и Пекина ограничит потенциал экономического роста в азиатских странах в текущем и в следующем году. Помимо торгового спора США-КНР, АБР отмечает в качестве негативного фактора для мировых рынков конфликт между Японией и Южной Кореей.

Неопределенность, связанная с этими спорами, может дестабилизировать финансовые рынки, что усугубит экономические проблемы в регионе, говорится в докладе АБР.

В Японии среди лидеров падения в среду - акции Yaskawa Electric (-1,6%), Toyota Motor (-1,6%), Dai-ichi Life Holdings (-0,3%), в Южной Корее - Samsung Electronics (-0,9%), SK Hynix (-1,3%), Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (-1,2%).

Стоимость бумаг Nintendo рухнула на 4% в связи с более слабым, чем ожидалось, дебютом ее игровой консоли Switсh Lite в Японии.

Цены на нефть продолжают снижаться в среду на сигналах роста запасов в США при сохраняющихся опасениях ослабления спроса в условиях конфликта Вашингтона и Пекина.

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Генассамблее ООН во вторник подверг критике торговые практики Китая, что было негативно воспринято инвесторами с учетом того, что представители двух стран готовятся провести встречу в Вашингтоне в ближайшие недели.

Трамп обвинил Пекин в манипулировании валютным курсом, краже интеллектуальной собственности и демпинге, отметив, что Всемирной торговой организации требуются радикальные изменения из-за политики Китая.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $62,57 за баррель, что на $0,53 (0,84%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник цена этих контрактов составила $63,1 за баррель, опустившись на $1,67 (2,58%).

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,35 (0,61%) - до $56,94 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на $1,35 (2,3%), до $57,29 за баррель.

Торговый спор США и Китая уже привел к сокращению почти вдвое темпов роста спроса на нефть, отмечают аналитики Citigroup.

Тем временем, данные Американского института нефти, обнародованные во вторник, указали на рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,38 млн баррелей.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы министерством энергетики в среду в 17:30 МСК. По оценкам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 190 тыс. баррелей, запасы бензина - выросли на 300 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 600 тыс. баррелей.