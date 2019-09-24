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24 сентября 2019 года 19:45

Рынок акций РФ откатился к уровню начала сентября по индексу МосБиржи вслед за упавшей нефтью

Москва. 24 сентября. Рынок акций РФ во вторник не смог найти убедительных поводов для роста, несмотря на попытки внешних фондовых площадок подрасти на ожиданиях прогресса в торговых переговорах США и Китая, а упавшая вечером нефть нивелировала почти все остатки сентябрьского прироста индекса МосБиржи.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2754,53 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1358,8 пункта (-1,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,1%.

Доллар подрос до 63,86 рубля (+0,03 рубля), днем курс опускался к 63,6 руб./$1.

Подешевели акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3,1% и -2,6% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%).

Подросли АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%, до 12,82 рубля), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,2%).

Бумаги АФК "Система" поддержали известия о первых результатах стартовавшего на прошлой неделе buyback. "Система-Финанс", дочерняя структура ПАО АФК "Система", выкупила в рамках программы buyback 9 млн 138 тыс. акций корпорации (0,0947% капитала) на сумму 119,9 млн рублей, говорится в сообщении АФК. На прошлой неделе АФК объявила о запуске программы выкупа акций на общую сумму до 3 млрд рублей, при этом выкуп не превысит 300 млн акций. Buyback будет проводиться до 29 февраля 2020 года или до достижения вышеуказанного максимального количества акций, или суммы средств, выделенной на программу, в зависимости от того, какое событие наступит первым.

Индексы в США накануне не претерпели существенных изменений, инвесторы оценивали статистические данные об активности в промышленном секторе еврозоны, которые оказались существенно хуже прогнозов.

Опубликованные в понедельник данные компании IHS Markit указали на падение промышленного PMI в Германии в сентябре до минимума с середины 2009 года - 41,4 пункта при прогнозах роста до 44 пунктов с 43,5 пункта в августе.

Во вторник в Азии преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%) на надеждах, что предстоящие торговые переговоры между США и Китаем принесут позитивные новости.

В Пекине назвали "конструктивными" очередные подготовительные консультации перед началом торговых переговоров между Китаем и США на высоком уровне, прошедшие в Вашингтоне 19-20 сентября.

"В Вашингтоне 19 и 20 сентября Китай и США провели консультации на уровне заместителей министров, состоялось конструктивное обсуждение торгово-экономических проблем, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении, размещенном на сайте китайского министерства торговли.

Стороны, отмечается в нем, также обсудили вопросы, связанные с проведением в октябре переговоров на высоком уровне, условились поддерживать контакты по "соответствующим проблемам".

Тем временем, во вторник Верховный суд Великобритании единодушно вынес постановление, согласно которому решение британского премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября является противозаконным, о чем сообщил телеканал Sky News. К такому решению пришли все одиннадцать судей, участвовавшие в рассмотрении дела.

На этом фоне Европа после утреннего роста развернулась к вечеру вниз (DAX ,FTSE теряют 0,3-0,5%), ушла в "минус" Америка (индекс S&P 500 снижается на 0,3%).

Нефть во вторник также подешевела на новостях, что Саудовская Аравия продолжает восстанавливать производство, которому был нанесен урон из-за атак беспилотников; цена Brent к 18:50 МСК опустилась на $0,4 ниже уровня суточной давности.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $63,82 за баррель (-1,5% и +0,6% накануне), ноябрьская цена WTI - $57,85 за баррель (-1,4% и +1% в понедельник).

Саудовская Аравия сумела возобновить работу на основной части нефтяных мощностей компании Saudi Aramco, пострадавших в результате нападения дронов. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

В среду министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти в стране. Согласно среднему прогнозу опрошенных S&P Global Platts экспертов, на прошлой неделе они сократились на 190 тыс. баррелей. Если ожидания оправдаются, сокращение запасов произойдет по итогам пятой недели из последних шести.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, динамика внешних фондовых площадок оказалась нейтральной для российского рынка, а основным поводом для распродаж стала просевшая нефть. В итоге "медведям" удалось пробить поддержку, расположенную на уровне 2780 пунктов по индексу МосБиржи, что говорит в пользу возможного продолжения коррекции. Теперь ближайшими поддержками становятся отметки 2740, 2640 и 2590 пунктов. Уход индекса МосБиржи в диапазон 2640-2590 пунктов существенно ухудшит техническую картину и будет говорить о развороте на рынке - будет сформирована техническая модель "двойная вершина" с целью в районе 2400 пунктов. Пока же снижение укладывается в рамки коррекции и говорить о развороте и начале полноценного снижения преждевременно.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, днем рынок акций пребывал в состоянии консолидации на относительно позитивном фоне, однако упавшая вечером нефть ухудшила всю картину.

Министр финансов США Мнучин заявил, что переговоры с КНР возобновятся через две недели. Оценка текущей экономической ситуации в Германии улучшилась в сентябре до 98,5 пункта с 97,4 пункта в августе, однако индекс деловых ожиданий упал до 90,8 пунктам с 91,3 пункта, что является минимальным значением с июня 2009 года. Также продолжилась британская драма по разводу с Евросоюзом: Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента на пять недель. На этом фоне британский фунт стерлингов заметно укрепился относительно конкурентов, что оказало давление на индекс FTSE.

Нефть оставалась под впечатлением слабых данных по деловой активности в Европе. Кроме того, по итогам сентября активность в Китае также может удивить. Reuters продолжает настаивать, что его источники говорят почти о полном восстановлении добычи в Саудовской Аравии к концу сентября. В минувший понедельник было восстановлено уже 75% потерянного объема производства. В Wall Street Journal все же указывают на то, что Saudi Aramco закупает нефть и нефтепродукты, чтобы обеспечить свои обязательства перед потребителями, что все же намекает на более длительный восстановительный период. В ближайшие два дня рынок также будет следить за статистикой запасов в США, которые могут сократиться сильнее ожиданий за счет увеличения объемов отгрузки сырья в Азию на фоне перебоев с добычей в Саудовской Аравии.

Для рынка акций РФ оптимизм по поводу переговоров США и КНР пока является недостаточным аргументом для роста, так как слабость германской экономики может существенно сказаться на перспективах экспортеров, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в центре внимания инвесторов вновь оказалось беспокойство относительно спроса на нефть и замедления мировой экономики, а тема перебоев с поставками в Саудовской Аравии вышла на второй план. Ближайшими важными поддержками для котировок Brent и WTI выступают отметки $62,5 и $56,8 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В среду внимание рынка, вероятно, сосредоточится на еженедельных данных по запасам.

Индекс МосБиржи не удержал важную краткосрочную поддержку 2775 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что говорит о перспективах падения в район 2710 пунктов (нижняя полоса Боллинджера) при пробитии 2745 пунктов. Долларовый индекс РТС, тем временем, пробил поддержку 1360 пунктов. Судя по всему, краткосрочный тренд на рынке смещается в сторону понижательного, ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2745-2775 пунктов.

С фундаментальной точки зрения настроения на мировых фондовых площадках остаются неоднозначными. Заседания основных центральных банков позади, а до возобновления торговых переговоров США и Китая остается еще две недели. В этих условиях инвесторы обращают внимание на макроэкономические данные, которые не всегда радуют рынки. Российскому рынку также недостает драйверов для роста, хотя "быки" и пытаются выкупать просадки. Нефтяные цены еще обладают некоторым потенциалом краткосрочной нисходящей коррекции, в то время как преодоление указанных выше поддержек вызвало бы более масштабное снижение, считает Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Армада" (MOEX: ARMD) (-14,3%), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (-3,8%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-3,5%), бумаги "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3,4%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3,1%).

Выросли акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+39,5%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+3,3,1%), "префы" ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (+8,7%) и банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (+8,5%), акции ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+7,6%) и ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+4,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 40,018 млрд рублей (из них 9,973 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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