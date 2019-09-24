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24 сентября 2019 года 19:43

Рубль вечером развернулся вниз и слегка дешевеет к доллару и евро на фоне снижающихся цен на нефть

Москва. 24 сентября. Доллар и евро перешли к повышению на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль развернулся вниз и слегка снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 63,85 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,23 руб./EUR1, подорожав на 5,75 копейки (ранее евро опускался ниже 70 руб./EUR1 впервые с 25 июля). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 3,14 копейки - до 66,72 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и слегка слабеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне дешевеющей нефти, цены на которую уменьшаются за счет признаков восстановления добычи в Саудовской Аравии после атак беспилотников. При этом большую часть торговой сессии поддержку рублю оказывала подготовка компаний-экспортеров к завтрашнему пику налоговых выплат сентября. В среду, 25 сентября, в бюджет будут перечислены НДС, НДПИ и акцизы суммарным объемом более 1,1 трлн рублей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, рубль значительную часть сессии торговался с повышением к доллару и евро. "Явно выраженной тенденции сегодня нет во всех валютах emerging markets, и в целом они демонстрируют разнонаправленную динамику. Из внутренних факторов можно выделить приближение налогового периода - завтра компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, но в принципе, с учетом того, что объем платежей в этом месяце не очень большой и на межбанковском рынке нет сильного спроса на рублевую ликвидность, этот фактор носит все же довольно ограниченный характер", - отмечает Поддубский.

"В пользу рубля продолжает работать разница в ставках ЦБ РФ и прочих ведущих центральных банков. Кроме того, на локальном отрезке можно говорить о влиянии налогового периода, пик которого приходится на среду, а также размещения ОФЗ, которые также состоятся в среду. Соответственно, ближайшие пару дней рубль может игнорировать слабую нефть", - подчеркивает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

В то же время внимание участников рынка переключается на новости, касающиеся торговых отношений США и Китая. Глава Минфина США Стивен Мнучин сообщил, что торговые переговоры с вице-премьером Китая Лю Хэ состоятся в Вашингтоне на неделе, начинающейся с 7 октября. Мнучин в позитивном ключе отозвался о возобновлении Китаем покупок сельскохозяйственной продукции, но отметил, что в дискуссии "самый важный вопрос - интеллектуальная собственность".

Тем временем правительство Китая дало ряду государственных и частных компаний новые разрешения на покупки соевых бобов в США без обложения их пошлинами, введенными в ответ на американские тарифы, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Послабления предоставлены после консультаций на рабочем уровне, состоявшихся между представителями двух сторон в США на прошлой неделе, и в преддверии торговых переговоров на высшем уровне в следующем месяце.

Статданные, обнародованные во вторник, зафиксировали некоторое улучшение деловых настроений в Германии в сентябре. В то же время опубликованные в понедельник данные компании IHS Markit указали на падение сентябрьского промышленного PMI в Германии до минимума с середины 2009 года.

Нефть эталонных марок снижается во вторник вечером. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 1,98% - до $63,49 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опускаются на 1,84% - до $57,56 за баррель.

Некоторые инвесторы не исключают, что производство нефти в Саудовской Аравии, пострадавшее в результате нападения дронов, удастся по большей части восстановить до конца месяца, пишет The Wall Street Journal. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, компания Saudi Aramco восстанавливает загруженность НПЗ в стране до прежних уровней после сокращения объемов нефтепереработки для выполнения обязательств по экспортной поставке топлива.

По данным экспертов компании Orbital Insight, после атак на объекты нефтяной инфраструктуры, сокративших добычу нефти в Саудовской Аравии на 5,7 млн баррелей в сутки, страна снизила нефтепереработку примерно на 1 млн баррелей в сутки.

В среду министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти в стране. Согласно среднему прогнозу опрошенных S&P Global Platts экспертов, на прошлой неделе они сократились на 190 тыс. баррелей. Если ожидания оправдаются, сокращение запасов произойдет по итогам пятой недели из последних шести.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 сентября на 23,93 копейки, до 63,706 руб./$1, и уменьшил курс евро на 25,66 копейки, до 70,0193 руб./EUR1.

Банк России во вторник, 24 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 180 млрд рублей (при лимите 2 трлн 180 млрд рублей и общем спросе 2 трлн 438 млрд рублей) в среднем по ставке 6,96% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 17 сентября, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 688,5 млрд рублей (при лимите 2,87 трлн рублей и общем спросе 2 трлн 688,5 млрд рублей) в среднем по ставке 6,97% годовых.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился во вторник на 26,64 копейки по отношению к понедельнику и составил 63,6845 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 22,75 копейки и составил 63,7228 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 95,254 млн, из которых $492,878 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 602,376 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 21,84 копейки по отношению к понедельнику, до 70,0164 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 20,45 копейки и составил 70,0421 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR820,292 млн, из которых EUR309,167 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR511,125 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слегка повысились во вторник. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на прежнем уровне - 7,02% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок прибавила 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,09% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца также повысились на 1 б.п. - до 7,13% и 7,24% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев прибавила 2 б.п. - до 7,31% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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