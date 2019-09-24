24 сентября 2019 года 19:13
Цены евробондов РФ во вторник умеренно снижаются в рамках коррекции
Москва. 24 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно снижаются в рамках коррекции, участники рынка посчитали заметное сужение суверенных спредов, произошедшее в последние дни, чрезмерным. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного подрастают в цене, что в итоге ведет к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК не изменилась по отношению к закрытию 23 сентября и составила 112,75% от номинала, что соответствует доходности 2,85% годовых (без изменений к предыдущему дню).
Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 8 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, составив 100,77% от номинала. Их доходность снизилась на 4 пункта и составила 1,63% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 4 пункта и составил 122 базисных пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к 23 сентября на 45 базисных пунктов - до 128,76% от номинала (доходность выросла на 2,5 базисных пункта - до 4% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 59 базисных пунктов - до 124,60% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисных пункта и составила 3,965% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 30 базисных пунктов - до 109,93% от номинала (доходность выросла на 4,5 пункта - до 3,09% годовых), с погашением в 2023 году - на 15 базисных пунктов, до 109,55% от номинала (доходность выросла на 4 пункта - до 2,345% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 53 базисных пункта - до 120,41% от номинала (доходность выросла на 3 пункта и составила 4,02% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 20 базисных пунктов, до 107,29% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 3,18% годовых).
"Сегодня российские еврооблигации умеренно снижаются в цене в рамках коррекции. В результате доходность десятилетних бумаг с погашением в 2029 году выросла на 2 базисных пункта, процентные ставки более "длинных" бумаг прибавили от 2 до 4 базисных пунктов. При этом каких-либо новостей или событий, способных активизировать продажи отечественных евробондов, не было. Практически все внешние и внутренние факторы либо позитивны для рынка, либо нейтральны. Возможно, что часть инвесторов решила зафиксировать прибыль в российских бумагах в условиях, когда суверенные спреды достигли очередных многолетних минимумов. Это в итоге и привело к ценовой коррекции еврооблигаций России", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
25 сентября 2019 года 11:31
ыплата налогов оставляет надежду на то, что рост USD/RUB из-за слабого глобального фона может частично сдерживаться остатками экспортных продаж. Однако основное направление будут задавать внешние тенденции. "Аппетит" к риску остается неустойчивым, хотя утренний разворот вниз в динамике USD к... читать дальше
.
25 сентября 2019 года 11:13
В среду локальным фактором поддержки для рубля может быть проведение размещения ОФЗ без ограничений на объём размещения со стороны Минфина, говорится в обзоре "Нордеа Банка".
Рубль накануне умеренно слабел в основных валютных парах (-0.25% в паре с долларом и -0.50% в паре с евро). Давление на... читать дальше
.
25 сентября 2019 года 10:58
среду в центре внимания трейдеров будут данные по изменению запасов нефти в США. Согласно прогнозу S&P Global Platts, Администрация энергетической информации сообщит о снижение запасов на 6,5 млн баррелей. Вкупе с сохраняющимися ближневосточными рисками этого может быть достаточно для возвращения... читать дальше
.
25 сентября 2019 года 10:43
В среду Минфин РФ планирует размещение ОФЗ-ПД 26229 с погашением в ноябре 2025 г. и ОФЗ-ПК 24020 с погашением в июле 2022 г., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Для выполнения квартального плана Минфину необходимо продать ОФЗ на 71 млрд руб. "Чтобы собрать максимальный спрос, ведомство объявило... читать дальше
.
25 сентября 2019 года 10:28
ьючерсы на Brent спустились ниже $63, выйдя из недельного торгового диапазона. Участники рынков внимательно следят за ситуацией, сохраняя готовность отреагировать распродажами на дальнейшее ухудшение "климата", говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова. В... читать дальше
.
25 сентября 2019 года 10:23
Нефть удержится на текущей неделе в диапазоне 60-65 долл./барр. с тенденцией к движению к нижней границе, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой.
Как ожидалось, геополитическая премия в цене нефти постепенно схлопывается ввиду более быстрого восстановления мощностей в... читать дальше
.
25 сентября 2019 года 10:22
Москва. 25 сентября. Доллар слегка повышается, евро снижается на "Московской бирже" в среду утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов с внешних рынков. читать дальше
.
25 сентября 2019 года 10:14
В среду российские фондовые индексы и рубль, скорее всего, выйдут в минус ввиду неблагоприятного внешнего фона и отсутствия драйверов для восходящего движения, сообщается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Игрокам на повышение, несмотря на все усилия, не удалось удержать... читать дальше
.
25 сентября 2019 года 09:55
ткрытие индекса МосБиржи ожидается в среду с понижением около 0,1-0,3%, вблизи отметки 2750 пунктов, указывает в своем комментарии старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2740, 2720 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки... читать дальше
.
25 сентября 2019 года 09:53
убль пока демонстрирует чудеса стабильности за счёт разницы в ставках, а также на локальном отрезке за счёт налогового периода и предстоящих размещений ОФЗ. В среду, 25 сентября, Минфин проведёт аукционы без лимита, предложив инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года и ОФЗ-ПК... читать дальше
.
25 сентября 2019 года 09:50
В среду аналитики прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России на сложившемся внешнем фоне. читать дальше
.
25 сентября 2019 года 09:49
Москва. 25 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.
25 сентября 2019 года 09:46
В случае улучшения внешнего фона индекс МосБиржи попытается отскочить от поддержки, если же и во вторник не удастся подрасти, то техническая картина ухудшится, сообщается в комментарии Алор Брокер.
Российский рынок акций в первой половине вторника пытался сломать понижающийся тренд, но... читать дальше
.
25 сентября 2019 года 09:38
а негативном внешнем фоне сильно перекупленный рубль закрылся во вторник в районе 64 за доллар. В среду российская валюта в первой половине дня будут получать поддержку от налогового периода и аукциона по ОФЗ. Однако после обеда, если внешний фон не начнет радовать "быков", продажи рубля усилятся,... читать дальше
.
25 сентября 2019 года 09:32
Американские фондовые индексы, поднимавшиеся в начале сессии во вторник, завершили торги в "минусе". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в среду. Цены на нефть продолжают снижаться в среду. читать дальше
.