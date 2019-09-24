Цены евробондов РФ во вторник умеренно снижаются в рамках коррекции

Москва. 24 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно снижаются в рамках коррекции, участники рынка посчитали заметное сужение суверенных спредов, произошедшее в последние дни, чрезмерным. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного подрастают в цене, что в итоге ведет к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК не изменилась по отношению к закрытию 23 сентября и составила 112,75% от номинала, что соответствует доходности 2,85% годовых (без изменений к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 8 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, составив 100,77% от номинала. Их доходность снизилась на 4 пункта и составила 1,63% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 4 пункта и составил 122 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к 23 сентября на 45 базисных пунктов - до 128,76% от номинала (доходность выросла на 2,5 базисных пункта - до 4% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 59 базисных пунктов - до 124,60% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисных пункта и составила 3,965% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 30 базисных пунктов - до 109,93% от номинала (доходность выросла на 4,5 пункта - до 3,09% годовых), с погашением в 2023 году - на 15 базисных пунктов, до 109,55% от номинала (доходность выросла на 4 пункта - до 2,345% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 53 базисных пункта - до 120,41% от номинала (доходность выросла на 3 пункта и составила 4,02% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 20 базисных пунктов, до 107,29% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 3,18% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации умеренно снижаются в цене в рамках коррекции. В результате доходность десятилетних бумаг с погашением в 2029 году выросла на 2 базисных пункта, процентные ставки более "длинных" бумаг прибавили от 2 до 4 базисных пунктов. При этом каких-либо новостей или событий, способных активизировать продажи отечественных евробондов, не было. Практически все внешние и внутренние факторы либо позитивны для рынка, либо нейтральны. Возможно, что часть инвесторов решила зафиксировать прибыль в российских бумагах в условиях, когда суверенные спреды достигли очередных многолетних минимумов. Это в итоге и привело к ценовой коррекции еврооблигаций России", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.