Пробитие вниз поддержки на уровне 2780 п. индекса МосБиржи говорит о возможном продолжении коррекции - Промсвязьбанк

В рамках торговой сессии вторника "медведям" удалось пробить поддержку, расположенную на уровне 2780 пунктов индекса МосБиржи, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Это, по мнению эксперта, говорит в пользу возможного продолжения коррекции. При этом ближайшими поддержками для рынка становятся отметки 2740, 2640 и 2590 пунктов.

"Уход в диапазон 2640 - 2590 пунктов существенно ухудшит техническую картину и будет говорить о развороте на рынке - будет сформирована техническая модель "двойная вершина" с целью в районе 2400 пунктов. Пока же снижение укладывается в рамки коррекции и говорить о развороте и начале полноценного снижения преждевременно", - отмечает Богдан Зварич.

Во вторник продажи на российском фондовом рынке вновь возобладали, на негативном внешнем фоне, говорится в комментарии эксперта. При этом динамика западных фондовых площадок была нейтральная для нашего рынка. Так, в Европе основные индексы теряли в пределах 0,3%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 прибавляли чуть менее 0,2%. Основным же негативным фактором для наших акций стала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent потеряла более 1%.

На таком фоне к 18:00 мск индекс МосБиржи отступил на 1,1%, уйдя в район 2756 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции ОГК-2 и ИнтерРАО, упавшие на 3,1% и 2,3% соответственно. Лучше рынка торговались Система и Полюс, прибавившие 1,6% и 0,6%.